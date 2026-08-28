Sacerdote Rodolfo Londoño no tiene vinculo familiar con Abelardo De la Espriella: presidencia

Por medio de un comunicado de prensa la Presidencia de la República se refirió a las últimas denuncias que han recibido luego de se conociera que el sacerdote Rodolfo Londoño De la Espriella, no tiene vinculo familiar con el mandatario colombiano.

“El padre Rodolfo Londoño de la Espriella no tiene ningún vínculo familiar ni parentesco con el presidente Abelardo de la Espriella. La coincidencia en uno de sus apellidos no constituye relación de consanguinidad, afinidad o parentesco alguno”, explicó el comunicado.

Recordemos que, el religioso fue nombrado por la Presidencia para ser el representante del Gobierno ante los Consejos Superiores Universitarios de 5 universidades públicas: la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, Universidad de Antioquia (UdeA), Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico.

Frente a esto, el comunicado explicó: “la designación responde exclusivamente a criterios de idoneidad y servicio”.

“La representación del Presidente de la República en estas instancias busca contribuir al fortalecimiento de la educación superior, promover el diálogo institucional y garantizar una interlocución responsable entre el Gobierno nacional y las comunidades universitarias”, agregaron.

La controversia por la elección

Luego de que se conociese el nombramiento, se presentaron varias reacciones por parte de figuras políticas que lo cuestionaron.

La representante del Pacto Histórico, Isabel Vera, demandó la designación asegurando: “esto vulnera principios constitucionales: art. 13 (igualdad y no discriminación), art. 16 (libre desarrollo de la personalidad) y art. 18 (libertad de conciencia)”.