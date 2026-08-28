Reformarían funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia

“Vine a recopilar y recoger la situación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Para mí es un orgullo estar en el municipio de Turbaco. Vamos a recoger todo este tema tan sensible en una reforma al Sistema”, precisó el ministro de Justicia, Iván Cancino González, durante su intervención en la mesa de trabajo que se adelantó en el municipio de Turbaco.

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En la jornada además de los temas relacionados con el SRPA se abordó con las autoridades locales y nacionales la crisis que enfrenta esta población con el Centro de Atención Especializada (CAE) que se encuentra ubicado en la Troncal de Occidente.

La administración municipal, liderada por la alcaldesa Claudia Espinosa, reiteró su posición de que es necesario avanzar al traslado de este centro. “En los últimos dos años, se han registrado 103 evasiones —68 en 2025 y 35 en lo corrido de 2026—. Esta situación ha generado motines, bloqueos en la Troncal de Occidente y caos en zonas residenciales”, sostuvo la alcaldesa.

La mandataria enfatizó que el problema se agrava por la ubicación del CAE, pues colinda con la Institución Educativa Técnica Crisanto Luque y con el Hospital Local de Turbaco. Cuando hay evasiones, los estudiantes se ven afectados y en varias ocasiones se ha detenido la atención médica.

Insistió la alcaldesa en que no basta con reforzar la seguridad de forma temporal: “Se necesita una solución estructural: trasladar el CAE a un lugar con buenas condiciones de seguridad, infraestructura y atención integral”, precisó.

Además, aclaró que esta medida no quita los derechos de los adolescentes. Por el contrario, busca fortalecer sus procesos pedagógicos y restaurativos, acercándolos a sus familias y a sus redes de apoyo.

La jornada contó con el respaldo de los representantes a la Cámara Yolanda Wong Baldiris y José Ricardo Ardila quienes acompañaron el encuentro, fortaleciendo la legitimidad de la solicitud de la Alcaldía y sumando voces desde el Congreso para exigir al Gobierno Nacional una ruta clara hacia el traslado del CAE.

Finalmente, se pidió al Gobierno Nacional, la Gobernación de Bolívar, el ICBF y el Ministerio de Justicia que establezcan una ruta clara para el traslado. Al respecto se sugirió que se deben asignar responsables, fijar tiempos y definir acciones. Mientras tanto, se deben tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad del centro actual y de su entorno.