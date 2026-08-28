Redada contra el microtráfico en Arjona: cinco capturados en varios barrios

Una ofensiva contra el microtráfico desplegó la Policía Nacional en el municipio de Arjona, norte de Bolívar, dejando como resultado la captura de cinco personas señaladas de dedicarse presuntamente al expendio de sustancias estupefacientes.

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Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en los barrios Sueños de Libertad, Las Margaritas, El Tanque y Marica el Último, sectores donde los uniformados intensificaron los planes de registro, control y vigilancia.

Los procedimientos hacen parte de la estrategia “Por un Bolívar Más Seguro”, mediante la cual el Departamento de Policía Bolívar viene focalizando sus capacidades operativas y preventivas en sectores priorizados, especialmente frente a delitos que afectan la tranquilidad de las comunidades.

De acuerdo con la información preliminar, los cinco capturados serían presuntos expendedores de droga. Las autoridades avanzan en las actuaciones correspondientes para establecer su posible participación en actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes.

La Policía señaló que estos despliegues también buscan intervenir puntos identificados por información ciudadana y fortalecer la presencia institucional en los barrios, cerrando espacios a quienes pretenden utilizar zonas residenciales para actividades ilícitas.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de mantener la presión contra el microtráfico: “Estamos llegando a los barrios con acciones focalizadas y contundentes. La lucha contra el expendio de estupefacientes es permanente y seguiremos trabajando de la mano con la ciudadanía para identificar y afectar estos puntos. Nuestro compromiso es avanzar, todos los días, por un Bolívar más seguro”.

Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos materia de investigación y se defina su situación judicial.

La Policía Nacional anunció que continuará desarrollando redadas, controles y acciones investigativas en Arjona y otros municipios del departamento, priorizando aquellos sectores donde la comunidad viene alertando sobre posibles focos de microtráfico.

La estrategia “Por un Bolívar Más Seguro” seguirá llevando prevención, control e investigación a los barrios y zonas rurales, con el propósito de recuperar espacios para la comunidad y fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana.