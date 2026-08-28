Harry Styles inicia residencia en Nueva York: así fue su primer concierto en el Madison Square Garde

Harry Styles volvió a convertir el escenario del Madison Square Garden de Nueva York en su propia pista de baile. El artista británico su residencia en el emblemático lugar, donde tiene programados 30 conciertos consecutivos como parte de su gira Together, Together.

La primera presentación llegó con varias novedades para sus seguidores. Styles modificó una buena parte del repertorio que había presentado durante las primeras fechas de la gira y también incorporó canciones que no había interpretado anteriormente en este recorrido.

Uno de los principales cambios estuvo en el sonido. El cantante llevó su propuesta hacia un ambiente mucho más bailable y marcado por la música disco, especialmente en las canciones de su álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally.. Incluso algunos temas de sus producciones anteriores recibieron nuevos arreglos para adaptarlos al actual.

El concierto comenzó con “Dance No More”, mientras el artista aprovechó la conexión con el público para hacer una referencia a los Knicks, equipo que recientemente celebró su esperado campeonato.

El montaje también tuvo varios cambios. El artista se presentó en un escenario central de forma ovalada, lo que permitió una interacción más cercana con las cerca de 20.000 personas que llenaron el lugar.

Entre los momentos más comentados de la noche estuvieron los nuevos arreglos de varias canciones, la energía de la banda y un espectáculo cargado de luces, brillo y referencias a la cultura dance.

La residencia se extenderá hasta el mes de octubre, Halloween y representa el regreso de Styles al Madison Square Garden desde el año 2022. Todavía quedan 29 conciertos de esta serie, que mantendrá al artista como uno de los protagonistas musicales del recinto durante las próximas semanas.

La nueva etapa también dejó una ausencia llamativa: no hubo canciones de One Direction en el repertorio.