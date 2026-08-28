Programación de cortes de energía de Afinia entre el 31 de agosto al 6 de septiembre

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 31 de agosto al 6 de septiembre se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y sur de Magdalena.

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Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

LUNES, 31 DE AGOSTO

Circuito Calamar 1: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en Calamar, calle 30 con transversal 3, sector barrio Sur.

Circuito Chambacú 1: de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. en Cartagena, barrio Bolívar, desde la carrera 17 hasta la carrera 17B, entre las calles 46 y 50, sector barrio Torices.

Circuito Chambacú 1: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. en Cartagena, barrios Paseo Bolívar, La Paz, Loma Fresca, Pablo VI, Palestina, República del Caribe y Los Comuneros.

Circuito Sur de Bolívar: de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. en El Peñón y El Banco (Magdalena), zona urbana y rural del municipio de El Peñón; y zona rural de El Banco, incluyendo las vías El Banco–Cerrito, Cerrito–El Peñón, El Peñón–El Peñoncito y El Peñoncito–Puerto Boca. Sectores Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y aledaños.

Circuito Gambote 5: de 10:00 a. m. a 10:40 a. m. en Arjona, calle 50 entre carreras 36 y 37, sector La Plaza.

Circuito Gambote 5: de 11:20 a. m. a 12:00 p. m. en Arjona, calle 47 con carrera 33, barrio Soplavientos.

Circuito Hatillo de Loba 1: de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. en Hatillo de Loba, zona urbana y sectores rurales de Juana Sánchez, vía Juana Sánchez–Hatillo de Loba y sectores aledaños.

Circuito Magangué 4: de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en Magangué, zona rural, manzana 3 lote 5, barrio Nuevo Horizonte II, corregimiento de Yatí.

Circuito Mamonal 9: de 12:40 p. m. a 1:20 p. m. en Cartagena, Peñas del Mar, Cholón–Isla Barú, sector vía a Barú.

Circuito Santa Ana (Magangué): de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. en Mompox, sectores rurales de Santa Teresita, La Rinconada y Loma de Simón.

Circuito Santa Ana (Magangué): de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Talaigua Nuevo, Mompox y Santa Ana. Talaigua Nuevo: Los Mangos y El Vesubio; Santa Ana: San Fernando; Mompox: Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaimaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera y Los Piñones.

Circuito Ternera 2: de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en Turbaco, corregimiento de Cañaveral y San José de Chiquito. Fincas Bella Vista, Suanantar, Amaury Figueroa, El Carajo, Tika, Hato Grande, Los Robles, Chiquito, Amaury, La Coquera y Puerta Abierta, además de sectores aledaños a las vías Turbaco–Cañaveral y Turbaco–San José de Chiquito.

Circuito Zambrano 2: de 7:20 a. m. a 5:00 p. m. en Zambrano, sectores Caldas, La Iglesia y Pumarejo; desde la carrera 17 hasta la carrera 18 entre calles 1 y 5, y carrera 18 entre calles 5 y 8.

Circuito Zambrano 3: de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en Córdoba (Bolívar), zona urbana y sectores rurales de San Andrés, Santa Lucía, Tacamochito y Tacamocho.

Circuito Calamar 3: de 10:10 a. m. a 12:00 p. m. en Calamar, transversal 2B entre calles 9 y 10, barrio El Sleep.

Circuito Manzanillo 4: de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. en Cartagena, zona rural, sector Barcelona, Hacienda Los Morros.

VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE

Circuito Candelaria 2: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. en Cartagena, en la carrera 63A desde calle 9 hasta calle 5E, entre carreras 61 y 63A, sector Luis Carlos Galán.

Circuito Chambacú 9: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. en Cartagena, zona urbana, carrera 2 con calle 42, sector barrio El Cabrero.

Circuito Santa Isabel (Magangué): de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en San Benito de Abad, zona rural, sectores Pueblo Nuevo Segundo, Puerto Franco, Punta Nueva y Punta Gallina.

Circuito Santa Isabel (Magangué): de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. en Magangué, San Pedro, San Benito Abad, Galeras y Buenavista. Sectores: zona urbana de Magangué — El Progreso, Las Delicias, Macondo, San Pablo, El Prado, Cristo Prado, La Balastrera, El Milagro, Camilo Torres, Portales del Río, Villa Juliana, Villa Juliana II, Nuevo Amanecer, Miraflores, Maracaná y Santa Ángela; zona rural de Magangué — Henequén, El Cuatro, Florencia, Juan Arias, La Ventura, Barranco de Yuca, Tres Puntas, Piñalito, Tacasaluma, Boca de San Antonio, Cascajal, Ceibal, San Rafael de Cortina, La Pascuala, Betania, Emaús y San Antoñito; zona rural de San Pedro — Numancia, San Mateo, vereda San José y vereda El Carmen; zona rural de San Benito Abad — Doña Ana y sectores aledaños, calle Central, motobomba del acueducto y entrada a Doña Ana; zona rural de Galeras — San José de Rivera y vereda Abre el Ojo; zona rural de Buenavista — Las Chicas, vereda Los Anones y Providencia.

Circuito San Jacinto 2: de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. en San Jacinto, zona urbana, calle 19 con carrera 35, sector barrio San José.

Circuito Zambrano 2: de 9:45 a. m. a 6:00 p. m. en Zambrano, zona urbana, sectores El Amparo, El Centro, La Esperanza, Nueva Esperanza y San José. Incluye carrera 14 desde calle 7 hasta la 11; calle 7 con carrera 14; calle 6 desde carrera 10 hasta carrera 14; calle 78 con carrera 10; carrera 8 con calle 7; calle 6 desde carrera 6 hasta la 10 y calle 5 con carrera 3.

SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE

Circuitos Calamar 1 y Calamar 3: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Calamar, zona urbana del municipio y planta Calamar de Coolechera.

Circuito Candelaria 1: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en Cartagena, sectores Nelson Mandela y Campo Bello III, incluyendo carrera 96A entre calles 1 y 3 y carrera 92B entre calles 3 y 1.

Circuito Chambacú 4: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en Cartagena, zona urbana, carrera 17 con calle 70, sector Liceo de Bolívar Daniel Lemaitre.

DOMINGO, 6 DE SEPTIEMBRE

Circuito El Carmen 1: de 7:50 a. m. a 8:20 a. m. y de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. en El Carmen de Bolívar, zona urbana en Gambotico, Buenos Aires, 18 de Mayo, La Victoria, Villa María, Primero de Mayo, Urbanización La Victoria y Vista Hermosa; zona rural en Altamira, Pinillos, Los Pirineos, Mala Noche, vía San Jacinto–El Carmen de Bolívar y sectores aledaños, San Rafael, La Esperanza, finca La India, Avícola La Palmera y El 25.

Circuito El Carmen 1: de 7:50 a. m. a 5:00 p. m. en El Carmen de Bolívar y San Jacinto. En El Carmen de Bolívar: zona urbana El Silencio, Urbanización Villa Anita, Urbanización La Primavera, Arroyo Arena, La Ceiba, La Junta, Brisas del Norte, La Colonia, Pueblo Nuevo, Los Laureles, El Vergel, Urbanización Minuto de Dios, Los Ángeles, 8 de Junio, Jorge Eliécer Gaitán, Bucarica y Los Mangos; zona rural San Isidro, Caracolí Grande, El Raizal, Santa Lucía, Bajo Grande, El Hobo, Santo Domingo de Meza, Mamón de María, El Guamito, Dura Poco, La Zarza, Ojo de Agua, El Alférez, Poza Oscura, Loma Centra, El Socorro y Arroyo María. En la zona rural de San Jacinto: Arenas y Los Charquitos.

Circuito Mamonal 10: de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. en Cartagena, sectores kilómetro 12 Carbot Colombia S.A. y vía Pasacaballo, kilómetro 11 Lamitech S.A., carrera 56 kilómetro 12 y calle 15 con kilómetro 11.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles Afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.