Presidente del Congreso pidió priorizar reconstrucción en presupuesto 2027

El presidente del Congreso pidió al Gobierno priorizar recursos para la reconstrucción motivada por el terremoto, en el presupuesto 2027.

El senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, manifestó al cierre del segundo día de convención bancaria en Cartagena, que la nación debe darle especial relevancia en el proyecto presupuestal del próximo año, a los recursos necesarios en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según el líder del legislador, acompañarán al presidente Abelardo de la Espriella en las medidas implementadas por la tragedia, pero ejerciendo control sobre todo con la buena utilización de los dineros.

En ese sentido, Henríquez insistió en que la atención a las comunidades afectadas deberá traducirse en acciones concretas y una destinación transparente de los recursos públicos. El debate sobre el presupuesto de 2027 será entonces, un escenario clave para garantizar que la reconstrucción avance de manera oportuna y que las familias damnificadas reciban una respuesta efectiva por parte del Estado.

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