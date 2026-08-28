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28 ago 2026 Actualizado 23:36

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Policía de Cartagena capturó a ‘Fredy’ por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas

En el barrio Las Brisas, al capturado le fueron incautadas una pistola 9 milímetros y 280 dosis de marihuana

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Cartagena
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La ofensiva de la Policía Nacional contra las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes continúa en Cartagena. En las últimas horas, uniformados lograron la captura de un hombre conocido como ‘Fredy’, en el barrio Las Brisas.

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El procedimiento se realizó durante labores de registro, control y vigilancia adelantadas en horas de la madrugada. Al momento de ser requerido, al capturado, de 26 años, le fueron encontradas una pistola calibre 9 milímetros y 280 dosis de marihuana, que presuntamente estarían destinadas a su distribución.

Las primeras indagaciones permitirían establecer que ‘Fredy’ sería uno de los presuntos encargados de la comercialización de sustancias estupefacientes en este sector de la ciudad.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con el arma de fuego y la sustancia estupefaciente incautada, para que responda por los delitos correspondientes.

“Continuamos golpeando las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes, fortaleciendo los controles y la presencia policial en los sectores más afectados. Invitamos a la ciudadanía a denunciar, bajo absoluta reserva, cualquier actividad que atente contra la seguridad y convivencia”, sostuvo el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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