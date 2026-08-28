Motocicleta robada hace 10 años apareció abandonada en San Cristóbal, Bolívar

Una motocicleta que era buscada por las autoridades desde hace una década volvió a aparecer. Uniformados de la Policía Nacional la recuperaron en el barrio 14 de Diciembre, sector conocido como El Basurero, en el municipio de San Cristóbal, Bolívar.

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El procedimiento se produjo cuando las Zonas de Atención Policial adelantaban actividades de vigilancia y control y recibieron información de una fuente humana sobre una motocicleta que permanecía estacionada, aparentemente abandonada, a un costado de la vía.

Los policías se desplazaron hasta el sector señalado y, luego de verificar las condiciones de seguridad, encontraron el vehículo y procedieron a consultar su placa mediante los sistemas institucionales.

Se trataba de una motocicleta Bajaj Boxer CT 100, color negro, modelo 2013, de placas ZPH-52C, sobre la cual aparecía una novedad en los registros policiales.

Ante esta situación, el vehículo fue trasladado hasta la Estación de Policía San Cristóbal, donde se realizó una consulta ampliada de antecedentes para establecer su procedencia y situación judicial.

La sorpresa llegó con la respuesta: la motocicleta presentaba una solicitud de inmovilización vigente por el delito de hurto, ordenada por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con los registros consultados por las autoridades, la solicitud se encontraba vigente desde el 6 de abril de 2016 y estaba relacionada con una denuncia instaurada en el municipio de Magangué, Bolívar.

“Este resultado demuestra nuevamente la importancia de la información suministrada oportunamente por la ciudadanía. Nuestros policías continuarán desarrollando controles y verificaciones que permitan recuperar vehículos hurtados y devolver tranquilidad a sus legítimos propietarios”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía adelanta los procedimientos correspondientes para poner la motocicleta a disposición de la autoridad competente y avanzar en el proceso que permita establecer su devolución conforme a los trámites legales.