Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 sep 2026 Actualizado 00:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Aeropuerto Rafael Núñez movilizó 672.330 pasajeros en agosto

La terminal aérea de Cartagena acumuló 5,26 millones de pasajeros entre enero y agosto de 2026, con un crecimiento del 1,9 % frente al mismo periodo de 2025

Aeropuerto Cartagena

Aeropuerto Cartagena

Aeropuerto Cartagena
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez cerró agosto con 672.330 pasajeros movilizados, de acuerdo con las estadísticas divulgadas por la terminal aérea.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Del total registrado durante el mes, 533.760 correspondieron a pasajeros nacionales y 138.570 a viajeros internacionales. En ese mismo periodo se realizaron 4.985 operaciones aéreas, de las cuales 4.001 fueron nacionales y 984 internacionales.

El balance acumulado entre enero y agosto de 2026 alcanza los 5.264.994 pasajeros movilizados por el aeropuerto cartagenero.

En la comparación con el mismo periodo de 2025, el tráfico acumulado presenta una variación positiva del 1,9 %. El movimiento nacional creció 4 %, mientras que el internacional registró una variación de -4,4 %.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado