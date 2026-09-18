Aeropuerto Rafael Núñez movilizó 672.330 pasajeros en agosto

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez cerró agosto con 672.330 pasajeros movilizados, de acuerdo con las estadísticas divulgadas por la terminal aérea.

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Del total registrado durante el mes, 533.760 correspondieron a pasajeros nacionales y 138.570 a viajeros internacionales. En ese mismo periodo se realizaron 4.985 operaciones aéreas, de las cuales 4.001 fueron nacionales y 984 internacionales.

El balance acumulado entre enero y agosto de 2026 alcanza los 5.264.994 pasajeros movilizados por el aeropuerto cartagenero.

En la comparación con el mismo periodo de 2025, el tráfico acumulado presenta una variación positiva del 1,9 %. El movimiento nacional creció 4 %, mientras que el internacional registró una variación de -4,4 %.