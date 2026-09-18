La Perimetral llegará al 7 de Agosto en 30 días: Dumek Turbay inspeccionó las obras

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, inspeccionó este jueves los trabajos que se adelantan en la ampliación de la Vía Perimetral, asegurando que el proyecto continúa hasta completar los 894 metros lineales de nueva carretera que conectarán la rotonda con el sector del 7 de Agosto, en la calle conocida como “Bocagrande”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el recorrido, el mandatario afirmó que la obra no quedó inconclusa en la rotonda y cuestionó las versiones que, según indicó, han generado desinformación sobre el alcance del proyecto.

“Aquí respondemos con hechos y no con desinformación”, manifestó Turbay durante la visita.

En los diferentes frentes de trabajo ya se observan nuevas placas de concreto fundidas, mientras los equipos avanzan en los tramos que permanecían pendientes. De acuerdo con la Administración Distrital, la continuidad de las obras fue posible después de alcanzar acuerdos con propietarios y responsables de talleres ubicados sobre áreas necesarias para la intervención.

El secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte, informó que la proyección es que en aproximadamente 30 días la obra esté terminada y pueda ser puesta completamente al servicio vehicular. El primer tramo del corredor ya había sido habilitado para la circulación el pasado sábado.