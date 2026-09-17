Estas son las medidas de orden y seguridad en Cartagena por la visita del presidente
Los cierres serán entre las 6:00 a. m. y las 12:00 del mediodía en varios puntos del Centro Histórico. También habrá ley seca y restricción para drones y vehículos de carga
Por la visita del presidente Abelardo De La Espriella a Cartagena este viernes 18 de septiembre, el Distrito estableció medidas especiales de seguridad, movilidad y orden público.
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Las principales restricciones son:
- Drones: prohibido su sobrevuelo en un radio de 2 kilómetros alrededor del Palacio de la Proclamación desde las 6:00 a. m. hasta finalizar el evento.
- Vehículos: se restringirá la movilización de vehículos con cilindros de gas, escombros, volquetas, tractocamiones, trasteos y acarreos durante los eventos presidenciales.
- Ley seca: regirá en un radio de 1 kilómetro alrededor del Palacio de la Proclamación desde las 6:00 a. m. hasta finalizar el evento.
Cierres viales
El DATT implementará restricciones entre las 6:00 a. m. y las 12:00 del mediodía en:
- Carrera 2, entre calles 36 y 33.
- Calle Baloco.
- Calle de La Inquisición.
- Calle de los Santos de Piedra.
- Calle Nuestra Señora del Landrinal.
- Calle Vélez Daníes.
- Calle Nuestra Señora del Río.
- Calle Cochera del Gobernador.
- Calle del Arzobispado.
- Calle de Santa Teresa.
- Calle Román.
Transcaribe y el transporte público operarán con normalidad en el sector Centro.
El Distrito recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.
Además, se declaró alerta amarilla en la red hospitalaria de Cartagena como medida preventiva durante la jornada.