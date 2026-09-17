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18 sep 2026 Actualizado 02:21

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Estas son las medidas de orden y seguridad en Cartagena por la visita del presidente

Los cierres serán entre las 6:00 a. m. y las 12:00 del mediodía en varios puntos del Centro Histórico. También habrá ley seca y restricción para drones y vehículos de carga

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia desde Panaca, Quindío. Foto: Cortesía presidencia de la república

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia desde Panaca, Quindío. Foto: Cortesía presidencia de la república

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia desde Panaca, Quindío. Foto: Cortesía presidencia de la república
Cartagena
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Por la visita del presidente Abelardo De La Espriella a Cartagena este viernes 18 de septiembre, el Distrito estableció medidas especiales de seguridad, movilidad y orden público.

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Las principales restricciones son:

  • Drones: prohibido su sobrevuelo en un radio de 2 kilómetros alrededor del Palacio de la Proclamación desde las 6:00 a. m. hasta finalizar el evento.
  • Vehículos: se restringirá la movilización de vehículos con cilindros de gas, escombros, volquetas, tractocamiones, trasteos y acarreos durante los eventos presidenciales.
  • Ley seca: regirá en un radio de 1 kilómetro alrededor del Palacio de la Proclamación desde las 6:00 a. m. hasta finalizar el evento.

Cierres viales

El DATT implementará restricciones entre las 6:00 a. m. y las 12:00 del mediodía en:

  • Carrera 2, entre calles 36 y 33.
  • Calle Baloco.
  • Calle de La Inquisición.
  • Calle de los Santos de Piedra.
  • Calle Nuestra Señora del Landrinal.
  • Calle Vélez Daníes.
  • Calle Nuestra Señora del Río.
  • Calle Cochera del Gobernador.
  • Calle del Arzobispado.
  • Calle de Santa Teresa.
  • Calle Román.

Transcaribe y el transporte público operarán con normalidad en el sector Centro.

El Distrito recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

Además, se declaró alerta amarilla en la red hospitalaria de Cartagena como medida preventiva durante la jornada.

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