Estas son las medidas de orden y seguridad en Cartagena por la visita del presidente

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia desde Panaca, Quindío. Foto: Cortesía presidencia de la república

Por la visita del presidente Abelardo De La Espriella a Cartagena este viernes 18 de septiembre, el Distrito estableció medidas especiales de seguridad, movilidad y orden público.

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Las principales restricciones son:

Drones: prohibido su sobrevuelo en un radio de 2 kilómetros alrededor del Palacio de la Proclamación desde las 6:00 a. m. hasta finalizar el evento.

prohibido su sobrevuelo en un radio de alrededor del Palacio de la Proclamación desde las 6:00 a. m. hasta finalizar el evento. Vehículos: se restringirá la movilización de vehículos con cilindros de gas, escombros, volquetas, tractocamiones, trasteos y acarreos durante los eventos presidenciales.

se restringirá la movilización de vehículos con cilindros de gas, escombros, volquetas, tractocamiones, trasteos y acarreos durante los eventos presidenciales. Ley seca: regirá en un radio de 1 kilómetro alrededor del Palacio de la Proclamación desde las 6:00 a. m. hasta finalizar el evento.

Cierres viales

El DATT implementará restricciones entre las 6:00 a. m. y las 12:00 del mediodía en:

Carrera 2, entre calles 36 y 33.

Calle Baloco.

Calle de La Inquisición.

Calle de los Santos de Piedra.

Calle Nuestra Señora del Landrinal.

Calle Vélez Daníes.

Calle Nuestra Señora del Río.

Calle Cochera del Gobernador.

Calle del Arzobispado.

Calle de Santa Teresa.

Calle Román.

Transcaribe y el transporte público operarán con normalidad en el sector Centro.

El Distrito recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

Además, se declaró alerta amarilla en la red hospitalaria de Cartagena como medida preventiva durante la jornada.