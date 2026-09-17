Armada captura a alias ‘Julián’, presunto cabecilla del Clan del Golfo en los Montes de María

Una operación de la Armada Nacional y la Policía terminó con la captura de un hombre señalado de ocupar un nivel de mando dentro del Clan del Golfo en los Montes de María.

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El procedimiento se realizó mediante una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Verruguitas, El Carmen de Bolívar, donde tropas del Gaula Militar Bolívar y de los Batallones de Infantería de Marina No. 13 y 14 ubicaron a alias ‘Julián’ o ‘Pato’.

De acuerdo con la información entregada por la Armada, el hombre es señalado como cabecilla armado de nivel V de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’ y tendría bajo su responsabilidad el componente armado de la organización, con una estructura denominada ‘Atlas Comando Julián’, que estaría integrada por más de 60 hombres.

El capturado era requerido mediante una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado y, según las autoridades, figuraba en el cartel de los más buscados de Bolívar y Sucre.

Las investigaciones lo relacionan con actividades criminales desarrolladas desde 2019 en zonas rurales de Colosó y San Onofre, en Sucre, y El Carmen de Bolívar, entre ellas homicidios selectivos, extorsiones y acciones de constreñimiento contra la población civil.

La Armada también señala que alias ‘Julián’ o ‘Pato’ estaría involucrado en cobros extorsivos a ganaderos y comerciantes de los Montes de María, además de actividades de microtráfico e instrucción criminal para integrantes de la estructura.

Otro de los aspectos señalados por las autoridades es el presunto uso de redes sociales para amenazar e intimidar a habitantes y personas afectadas por las actividades de la organización.

Durante el operativo también fue incautada un arma de fuego y fue capturada otra persona, quienes, junto con alias ‘Julián’, quedaron a disposición de las autoridades competentes.