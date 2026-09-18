Presunto delincuente resultó muerto en operativo de la Policía de Cartagena

Un hombre conocido con el alias de ‘Jhon Cobrador’ murió durante un procedimiento policial registrado en la tarde de este jueves 17 de septiembre en el barrio San Fernando, en Cartagena. De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, el sujeto habría sido sorprendido mientras, presuntamente, participaba en un hurto.

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Según el reporte oficial, una patrulla de vigilancia se encontraba realizando labores de control en el sector cuando los uniformados observaron el supuesto atraco. Al aproximarse al lugar, el hombre que viajaba como parrillero en una motocicleta habría sacado un arma de fuego y apuntado contra los policías.

Ante esta situación, los uniformados reaccionaron y dispararon contra el sospechoso, quien resultó gravemente herido y quedó tendido sobre la vía. Posteriormente se confirmó su fallecimiento. El hecho también fue reportado por medios locales como un procedimiento policial que permitió frustrar el presunto atraco.

Durante la intervención, la Policía informó que logró recuperar las pertenencias del ciudadano que habría sido víctima del hurto y además incautó un arma de letalidad reducida con cartuchos modificados.

El conductor de la motocicleta logró escapar del lugar y actualmente es buscado por las autoridades. Investigadores analizan las cámaras de seguridad instaladas en la zona para establecer su identidad, determinar si también resultó herido y esclarecer su posible participación en los hechos.

Seis anotaciones judiciales

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, alias ‘Jhon Cobrador’ registraba seis anotaciones judiciales entre 2025 y 2026, relacionadas con delitos como porte ilegal de armas de fuego, hurto de automotores, tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

Las autoridades señalaron que el caso será objeto de las respectivas investigaciones para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el intercambio de disparos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Policía indicó que este sería el quinto caso durante 2026 en el que un presunto delincuente muere durante procedimientos relacionados con la lucha contra el hurto y el homicidio. Según el balance entregado por la institución, cuatro de estos casos se habrían registrado mientras los individuos presuntamente cometían hurtos y uno después de un homicidio.