De la Espriella y Yamil Arana reunirán a los alcaldes de Bolívar para impulsar proyectos estratégico

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, llegará este viernes 18 de septiembre a Cartagena para participar en un encuentro con autoridades de Bolívar, en una jornada denominada “El Milagro de las Regiones, Gobierno con el Territorio”. La reunión se desarrollará desde las 11:00 de la mañana en el Palacio de La Proclamación, en el Centro Histórico.

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El mandatario nacional se reunirá con el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y mandatarios municipales para revisar proyectos considerados prioritarios para el departamento. La jornada hace parte de la agenda de articulación territorial que el Gobierno Nacional viene impulsando.

De acuerdo con la Gobernación, Arana presentará una agenda de proyectos estratégicos que requieren acompañamiento del Gobierno Nacional, especialmente en materia de agua potable y saneamiento básico, infraestructura vial, seguridad y desarrollo turístico.

Entre las iniciativas que serán puestas sobre la mesa se encuentra el proyecto de alcantarillado para Turbaco y Simití, además de otras propuestas relacionadas con el acceso a agua potable y el saneamiento básico en diferentes municipios.

En materia de conectividad, el gobernador planteará proyectos para mejorar la comunicación entre el norte y el sur de Bolívar, entre ellos el mejoramiento del corredor vial entre Norosí y Barranco de Loba, una conexión considerada clave para las comunidades de esta zona del departamento.

La seguridad también tendrá un espacio central durante la jornada, especialmente frente a la situación que atraviesan municipios del sur de Bolívar. Arana ya había señalado que este tema sería llevado directamente ante el presidente durante los encuentros regionales.

Asimismo, la Gobernación presentará iniciativas relacionadas con el ordenamiento de playas y la protección costera en Loma Arena y Santa Catalina, con el objetivo de generar condiciones para el desarrollo turístico y la protección de estos territorios.