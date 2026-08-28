La construcción formal representa menos riesgo en regiones con alta actividad sísmica como Santander

Bucaramanga

El reciente sismo que sacudió a varias regiones del país volvió a poner sobre la mesa la capacidad de las edificaciones para responder ante movimientos telúricos, especialmente en Santander, departamento reconocido por su actividad sísmica.

José Rubén Cavanzo, presidente de Camacol Santander, aseguró que el departamento cuenta con una importante capacidad técnica y con constructores que, en términos generales, cumplen con las normas de construcción sismorresistente. Señaló que la región está acostumbrada a este tipo de fenómenos, pero advirtió que esto no significa que esté exenta de riesgos.

“Nosotros estamos acostumbrados a eso y con eso no jugamos. Nuestra región está bastante preparada. Eso no nos exime de muchas cosas. Hay que entender también el papel que juega acá la formalidad y eso es muy importante. Cuando uno compra al constructor formal ellos tienen ingenieros estructurales, cumplen la normatividad, tiene una serie de condiciones que lo llevan a cumplir la norma, porque lo que sí está demostrado en Santander y en toda Colombia es que las edificaciones construidas de manera sismorresistente con la normatividad colombiana son capaces de soportar incluso terremotos”, enfatizó Cavanzo.

En ese sentido, recomendó a los compradores verificar aspectos técnicos antes de adquirir una vivienda. Entre ellos, preguntar si el proyecto cuenta con diseño sismorresistente, quién es el ingeniero estructural responsable y si las licencias de construcción fueron debidamente aprobadas por las curadurías urbanas.

El llamado es a que los compradores no se queden únicamente con la información entregada en una sala de ventas, sino que verifiquen las licencias, los responsables técnicos y el cumplimiento de las normas. La ausencia de estos documentos, advirtió, debe ser considerada una señal de alerta antes de invertir en un proyecto de vivienda.