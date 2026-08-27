Prosantander pide que se priorice la Ptar del río de Oro y la gestión integral del agua

Bucaramanga

La discusión sobre el manejo del agua en Santander vuelve a tomar fuerza en medio de los debates por la delimitación del páramo de Santurbán, la actividad minera y el riesgo de desabastecimiento que enfrentan varios municipios del departamento, así se manifestó durante la segunda edición del foro ‘Agua y Desarrollo’ liderado por Prosantander.

Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander, aseguró que las decisiones sobre el agua deben estar sustentadas en evidencias científicas y contar con la participación de las comunidades y de los diferentes actores del territorio. Además, hizo un llamado a cumplir las decisiones judiciales relacionadas con la delimitación del páramo de Santurbán.

El director de Prosantander explicó que la gestión del agua debe contemplar la protección de las cuencas, el acceso y uso adecuado del recurso y el tratamiento de las aguas residuales. En este último punto, aseguró que la construcción de la Ptar del Río de Oro, considerada estratégica para el área metropolitana de Bucaramanga, “no admite más aplazamientos”.

Según Remolina , el proyecto requiere una estructuración adecuada y transparencia en su ejecución para garantizar que las aguas que salen del área metropolitana hacia el río lleguen en mejores condiciones.

La preocupación también está relacionada con la llegada del fenómeno de El Niño y el riesgo de desabastecimiento. Prosantander advirtió que el departamento enfrenta un escenario complejo por el déficit hídrico y energético, por lo que pidió fortalecer la preparación de municipios y autoridades y promover acciones para optimizar ambos recursos.