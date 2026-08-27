Adiós a Pastor Julio Delgado, ícono del empresariado de Santander

Bucaramanga

A los 93 años, murió en Bucaramanga don Pastor Julio Delgado Hernández, un verdadero ícono del comercio de Santander.

Comenzó vendiendo panela en el centro a mediados del siglo pasado. Luego, consolidó una de las distribuidoras de productos de consumo masivo más grandes de la región.

De esa distribuidora surgió la cadena de supermercados, Más X Menos y una constructora llamada Mardel.

Estuvo casado con doña Graciela Duarte con quien tuvo cuatro hijos, Martha, Yolanda, Julio Javier y Jorge Enrique Delgado Duarte.

La misa de cuerpo presente será hoy jueves 27 de agosto, a las 2:30 de la tarde en la iglesia de San Pedro en el barrio Sotomayor.

La velación se cumple en la funeraria San Pedro.