Adiós a Pastor Julio Delgado, ícono del empresariado de Santander
Comenzó vendiendo panela en el centro de Bucaramanga. Consolidó una compañía que alcanzó a estar en el listado de las mil más grandes de Colombia.
Bucaramanga
A los 93 años, murió en Bucaramanga don Pastor Julio Delgado Hernández, un verdadero ícono del comercio de Santander.
Comenzó vendiendo panela en el centro a mediados del siglo pasado. Luego, consolidó una de las distribuidoras de productos de consumo masivo más grandes de la región.
De esa distribuidora surgió la cadena de supermercados, Más X Menos y una constructora llamada Mardel.
Estuvo casado con doña Graciela Duarte con quien tuvo cuatro hijos, Martha, Yolanda, Julio Javier y Jorge Enrique Delgado Duarte.
La misa de cuerpo presente será hoy jueves 27 de agosto, a las 2:30 de la tarde en la iglesia de San Pedro en el barrio Sotomayor.
La velación se cumple en la funeraria San Pedro.
Juan Carlos Ordóñez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....