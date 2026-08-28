La Ciclovía Nocturna registró más de 2 millones de trayectos en Bogotá

Se realizó la versión 49 de la ciclovía nocturna en Bogotá en la que se registraron 2.009.138 trayectos: 1.550.799 en bicicleta, 400.945 caminando, 52.264 en patines y 5.130 en otras modalidades, según informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Según la entidad 717.266 de los trayectos registrados correspondieron a mujeres, mientras que 1.291.872 fueron realizados por hombres en los cerca de 94 kilómetros, dispuestos en toda la capital.

Esta jornada estuvo acompañada por el equipo de la Ciclovía y por diferentes entidades distritales, articuladas para garantizar el seguimiento y la atención de la jornada. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia también dispuso Gestores de Convivencia en las vías habilitadas para promover el diálogo y prevenir conflictos.

“Más de dos millones de trayectos en una sola noche muestran lo que significa la Ciclovía para Bogotá. Vimos familias, mujeres, jóvenes, niñas y niños apropiándose de las calles a través de la actividad física y la recreación. Desde el IDRD seguiremos trabajando para que estos espacios sean cada vez más seguros, incluyentes y permitan que la ciudadanía se encuentre y disfrute de su ciudad”, remarcó Daniel García Cañón, director del IDRD.