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28 ago 2026 Actualizado 07:02

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Bogotá

La Ciclovía Nocturna registró más de 2 millones de trayectos en Bogotá

La jornada realizada en la recta final del 29.º Festival de Verano, puso a disposición de la ciudadanía cerca de 94 kilómetros en toda la ciudad

Ciclovía Nocturna // Foto: bogota.gov.co

Ciclovía Nocturna // Foto: bogota.gov.co

Ciclovía Nocturna // Foto: bogota.gov.co

César Rodríguez

Bogotá
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Se realizó la versión 49 de la ciclovía nocturna en Bogotá en la que se registraron 2.009.138 trayectos: 1.550.799 en bicicleta, 400.945 caminando, 52.264 en patines y 5.130 en otras modalidades, según informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Según la entidad 717.266 de los trayectos registrados correspondieron a mujeres, mientras que 1.291.872 fueron realizados por hombres en los cerca de 94 kilómetros, dispuestos en toda la capital.

Esta jornada estuvo acompañada por el equipo de la Ciclovía y por diferentes entidades distritales, articuladas para garantizar el seguimiento y la atención de la jornada. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia también dispuso Gestores de Convivencia en las vías habilitadas para promover el diálogo y prevenir conflictos.

Más de dos millones de trayectos en una sola noche muestran lo que significa la Ciclovía para Bogotá. Vimos familias, mujeres, jóvenes, niñas y niños apropiándose de las calles a través de la actividad física y la recreación. Desde el IDRD seguiremos trabajando para que estos espacios sean cada vez más seguros, incluyentes y permitan que la ciudadanía se encuentre y disfrute de su ciudad”, remarcó Daniel García Cañón, director del IDRD.

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