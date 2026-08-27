🔴 EN VIVO | Movilidad en Bogotá por ciclovía nocturna y concierto de Maroon 5 HOY, 27 de agosto

Bogotá tendrá este jueves 27 de agosto una jornada con dos eventos de gran asistencia que podrían generar afectaciones en la movilidad de la capital; el primero es la Ciclovía Nocturna “Paseo bajo las Estrellas”,, organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y el concierto de Maroon 5, que se realizará en el Coliseo MedPlus, ubicado sobre la vía Cota.

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Ciclovía Nocturna: horarios y recorrido

La Ciclovía Nocturna comenzará a las 6:00 p. m. de este jueves y se extenderá hasta las 11:59 p. m. Durante este periodo, los ciudadanos podrán disfrutar de 67,01 kilómetros habilitados para la actividad recreativa.

El evento contará con acompañamiento de las autoridades y personal destinado a garantizar la seguridad de los asistentes. De acuerdo con la información entregada por el IDRD, habrá vigilancia desde el Centro de Comando y el apoyo de 318 integrantes del programa Guardianes de la Ciclovía.

Por tratarse de un evento que implica la habilitación temporal de corredores para peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía, se recomienda a los conductores tener en cuenta los cierres y modificaciones que puedan presentarse durante la noche y planear con anticipación sus desplazamientos.

Cierres ciclovía nocturna:

En el norte:

Avenida Boyacá.

Avenida Córdoba o carrera 55.

Avenida carrera 15.

Avenida carrera Novena.

Calle 116.

Calle 147.

Avenida calle 170.

Calle 72.

Carrera Séptima.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Carrera 60.

Avenida Boyacá.

En el centro:

Calle 72.

Carrera Séptima.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Carrera 60.

Avenida Boyacá.

En el sur:

Carrera 50.

Carrera Séptima.

Calle 17 Sur.

Avenida Boyacá.

Concierto Maroon 5 en el Coliseo MedPlus

El segundo evento que podría generar un impacto importante en la movilidad será el concierto de Maroon 5, que se presentará este jueves en el Coliseo MedPlus, ubicado en la vía Cota, como parte de su gira Love Is Like a World Tour.

De acuerdo con la información publicada por los organizadores, las puertas del recinto se abrirán a las 4:00 p. m., por lo que desde esa hora se espera la llegada de los asistentes.

El concierto está programado para comenzar a las 9:00 p. m., lo que podría generar un aumento considerable en el flujo de vehículos y personas en los alrededores del escenario, especialmente durante las horas previas al inicio del espectáculo y a la salida del público.

La organización también informó que la edad mínima para ingresar es de 14 años.

Ciclovía nocturna en Bogotá: EN VIVO de movilidad

Hay nuevos mensajes 6:00 P.M. | inicia la Ciclovía Nocturna “Paseo bajo las Estrellas”



