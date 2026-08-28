Gestión Salud IPS fortalece su atención integral en la región Caribe

Colombia

La atención en salud no se limita al tratamiento de una enfermedad. Para Gestión Salud IPS, también implica garantizar procesos seguros, acompañamiento y una atención cercana a las necesidades de cada paciente.

Con presencia en Cartagena y Santa Marta, la institución continúa fortaleciendo su oferta de servicios de salud en la región Caribe, con un modelo que busca combinar atención integral, seguridad y calidez humana.

Entre los servicios que ofrece se encuentran urgencias, unidad de cuidados críticos, cirugía, consulta externa y hemodinamia, una oferta que permite atender diferentes necesidades de salud desde un enfoque integral

Seguridad y atención centrada en el paciente

Uno de los aspectos que la institución señala como parte de su gestión es la seguridad del paciente, acompañada de la educación en salud y el mejoramiento continuo.

Estos elementos hacen parte de un modelo que busca que la atención no se concentre únicamente en los procedimientos médicos, sino también en las necesidades particulares de cada persona durante su proceso de atención.

La institución destaca además el respaldo de equipos profesionales y tecnología, elementos que hacen parte de su apuesta por brindar servicios de salud seguros y cercanos a sus usuarios.

Gestión Salud IPS

Gestión Salud IPS fue creada en 2005 y, desde entonces, ha evolucionado con el propósito de responder a las necesidades de sus usuarios y aportar al fortalecimiento de la atención en salud en la región Caribe.

De acuerdo con la institución, este proceso ha estado acompañado por una visión centrada en la seguridad, la calidad, el respeto y la calidez humana.