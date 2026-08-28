Estos son los bancos ganadores en la octava edición del Premio Florángela Gómez

Durante la 60ª Convención Bancaria, denominada “El momento de crecer”, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) reveló los ganadores de la octava edición del Premio Florángela Gómez, que resaltalas iniciativas, programas, productos y servicios de las entidadesagremiadas que contribuyen a transformar el sector. Los ganadores fueronseleccionados tras un riguroso procesode evaluación realizado por la Universidad de los Andes. El galardón se entrega en cuatro categorías: Innovación Social, Transformación Digital, Finanzas Sostenibles y Bienestar Financiero.

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En la categoría Innovación Social, el galardón fue otorgado al Banco Agrario de Colombia por su “Tarjeta de Crédito Mujer Agro”, una solución que impulsa la inclusión financiera con enfoque de género. La iniciativa empodera económicamente a las mujeres rurales, quienes históricamente han enfrentado barreras para accederal crédito. Esta solución combinacondiciones preferenciales de crédito con educación financiera, asistencia agropecuaria y fortalecimiento de capacidades productivas. A través de este producto, el banco ha beneficiado a más de 10.000 mujeres rurales, con un impacto positivo en sus proyectos productivos, su calidad de vida y la de sus familias.

En la categoría Transformación Digital, el premio fue para el Banco Serfinanza por su propuesta “Banco Serfinanza en tu WhatsApp: dinero al instante y originación digital”. A través de la aplicación de mensajería, los usuarios de la entidad con tarjeta de créditoy crédito rotativorecibieron ofertas personalizadas para acceder a recursos de manera rápida, segura y sin desplazamientos. La entidad destacó que esta experiencia fue diseñada para eliminar fricciones en el proceso:el cliente recibe

la oferta, ingresa al enlace, acepta las condiciones, valida su identidad mediante código OTP y recibe el dinero en su cuenta de ahorros en menos de 24 horas.

Por su parte, el reconocimiento de Finanzas Sostenibles fue otorgado a Bancamía por la emisión del “Bono Amazonía”, una innovación financiera de $80.000 millones diseñada para impulsar la bioeconomía, el desarrollo productivo sostenible y proteger la selva tropical colombiana. Los recursos de la emisión se destinan a expandir la cartera de micro y pequeñas empresas en municipios amazónicos. Durante sus primeros meses, el proyecto ha movilizado más de $26.000 millones en desembolsos. El bono es el primero de su tipo en Colombiay en la región, y fue suscrito íntegramente por BID Invest.

Finalmente, en la categoría Bienestar Financiero, el reconocimiento fue entregado a Davivienda por su “Índice de Bienestar Financiero (IBF)”, cuyo objetivo principal es comprender la realidad económica de más de 10 millones de clientes y 2.100 empresas, utilizando el diagnóstico científico y la empatía como herramientas para promover una mayor tranquilidad financiera. Según el banco, el IBF le permitió desplegar 687.000 ofertas financieras personalizadas, diseñadas de acuerdo con las necesidades de esta población.

Sobre el premio

El premio lleva como nombre Florángela Gómez, en homenaje a quien fue la primera mujer presidente de Asobancaria. Gómez hizo parte de la promoción inaugural de economistas de la Universidad Javeriana en el año 1969 y, posteriormente, obtuvo un doctorado en Economía de la Universidad de Nueva York. Fue vicepresidenta de ANIF, viceministra de Hacienda, presidenta del Banco Popular y presidenta de Asobancaria en 1990. Con este reconocimiento se honra su memoria, su gran trayectoria, su legado y su aporte al sector.

Las entidades financieras ganadoras fueron seleccionadas tras un rigurosoproceso de evaluación realizado por la Universidad de los Andes.Este año se recibieron 35 postulaciones de las entidades agremiadas a la Asociación.