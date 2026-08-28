En Bolívar hay 1.575 cupos disponibles a través del SENA

Más de 40.000 personas tendrán la oportunidad de acceder a formación gratuita con la Cuarta Convocatoria Presencial y a Distancia del SENA, que reúne más de 1.500 programas en diferentes áreas y regiones del país.

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La oferta contempla los niveles Auxiliar, Operario, Profundización Técnica, Técnico y Tecnólogo, con alternativas dirigidas a personas con diferentes perfiles, intereses y trayectorias educativas.

La formación tecnológica, que comprende los niveles Tecnólogo está orientada al desarrollo de competencias para la toma de decisiones, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico y la gestión de procesos en el sector productivo.

En Bolívar hay 1.575 cupos disponibles a través de los centros de formación para la Industria Petroquímica, Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, Comercio y Servicios, y Agroempresarial y Minero, en programas de formación técnica, tecnológica y auxiliar.

Entre la oferta disponible se encuentran programas como Mecánica Industrial, Fabricación Metalmecánica, Soldadura de Productos Metálicos en Platina, Química Aplicada a la Industria, Desarrollo de Sistemas Electrónicos Industriales, Gestión de Redes de Datos y Construcción de Redes de Datos.

“Del 28 de agosto al 3 de septiembre, tendremos nuestras inscripciones a través de betowa.sena.edu.co y es para formación en los niveles: Auxiliar, Operario, Técnico, Profundización Técnica y Tecnólogo. Así que no dejes pasar esta oportunidad e inscríbete ya”, afirmó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación.

La convocatoria está dirigida a la comunidad en general y a diferentes grupos poblacionales, entre ellos población campesina, personas con discapacidad, comunidades NARP, comunidades indígenas, comunidad LGBTIQ+ y mujeres, bajo un enfoque de género. Podrán participar colombianos residentes en el país y extranjeros con situación migratoria definida.

Para los programas de formación titulada, la edad mínima de ingreso es de 14 años. Los requisitos académicos dependen del programa seleccionado: en general, para Técnico, Auxiliar y Operario no se exige título académico, mientras que para Tecnólogo se requiere título de bachiller y certificación de las pruebas ICFES Saber 11.

El cronograma contempla la aplicación de las pruebas web el 8 y 9 de septiembre, con reprogramación el 10 y 11; publicación de resultados el 23 de septiembre; formalización de matrícula del 25 de septiembre al 5 de octubre, e inicio de formación el 7 de octubre de 2026.

Esta es la oportunidad para dar el siguiente paso: elegir una formación, fortalecer conocimientos y convertir nuevas habilidades en oportunidades. El SENA invita a los colombianos a conocer la oferta, identificar el programa que más se ajuste a sus intereses y aprovechar esta convocatoria para seguir construyendo su proyecto de vida.