Andrey Estupiñán festeja su primer gol con la camiseta de Millonarios / Colprensa.

¿Millonarios está jugando bien? El Pulso del Fútbol, 28 de agosto de 2026 00:00:00 48:50 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el nivel actual del América de Cali en la liga colombiana. Steven dijo: “Uno en el fútbol tiene que vivir el día a día. Aquí nadie ha dicho que América va a ser campeón, pero bailó a su rival. Que América se ha caído, ya veremos, pero quiero ver el día a día”. Sobre el tema César agregó: “Yo lo quiero ver contra un equipo con una mejor estrategia defensiva. Aunque si le ha tocado contra equipos duros”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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