El Pulso del Fútbol, 28 de agosto de 2026
El Pulso del Fútbol analiza el nivel de Millonarios en la liga colombiana de este semestre.
¿Millonarios está jugando bien? El Pulso del Fútbol, 28 de agosto de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el nivel actual del América de Cali en la liga colombiana. Steven dijo: “Uno en el fútbol tiene que vivir el día a día. Aquí nadie ha dicho que América va a ser campeón, pero bailó a su rival. Que América se ha caído, ya veremos, pero quiero ver el día a día”. Sobre el tema César agregó: “Yo lo quiero ver contra un equipo con una mejor estrategia defensiva. Aunque si le ha tocado contra equipos duros”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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