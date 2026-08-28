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28 ago 2026 Actualizado 16:10

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Cartagena

Dos cuerpos sin vida hallados en zona rural de Turbaco: tenían impactos de bala

Las víctimas no reportan antecedentes judiciales

Colprensa

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Expresó un reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cartagena que el viernes 28 de agosto de 2026, sobre las 6:25 A.M. en jurisdicción de Turbaco, cerca al cementerio Jardines de Paz, se produjo el hallazgo de dos cuerpos sin vida de sexo masculino, identificados como Jhon Sebastián Álvarez Olarte y Jhoan Santiago González Villanova, quienes tenían impactos ocasionados con proyectil de arma de fuego.

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Personas que pasaban por el lugar se percataron de la escena y dieron aviso a las autoridades, que minutos más tarde realizaron las labores correspondientes sobre estos hechos que son materia de investigación.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin).

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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