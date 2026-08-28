Cumbia Pedregal revive los clásicos de María Victoria y prepara su llegada a nuevos públicos

La música de una de las grandes figuras de la época dorada de la música mexicana vuelve a tomar fuerza de la mano de José Pablo, José Emilio y José Eduardo “Luche”, integrantes de Cumbia Pedregal, agrupación conformada por los nietos de la recordada actriz y cantante María Victoria.

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Con una trayectoria de alrededor de 10 años, los tres hermanos han construido una propuesta musical que busca preservar los clásicos que marcaron generaciones, pero llevándolos a su propio lenguaje. Su repertorio combina la esencia de la cumbia con nuevas interpretaciones de canciones que forman parte de la memoria musical latinoamericana.

Recientemente, Cumbia Pedregal fue invitada a abrir los conciertos de Grupo Firme en el GNP, una experiencia que les permitió reencontrarse con un público masivo y demostrar la vigencia de este género frente a nuevas generaciones.

“No quisimos forzar nada, quisimos hacer las cosas a nuestro estilo, hacer cumbias”, explica Pablo, quien destaca que su objetivo es demostrar que la cumbia continúa siendo un género vigente, bailable y con capacidad de conectar con públicos de diferentes edades.

La agrupación también ha colaborado con artistas como Mariana Seoane y Edén Muñoz, llevando su propuesta hacia nuevas sonoridades y plataformas digitales. Entre sus referentes se encuentran agrupaciones y artistas clásicos como Los Ángeles Negros, Los Bukis y Los Temerarios, cuya influencia se refleja en su manera de interpretar y entender la música.

Ahora, los hermanos buscan ampliar su presencia internacional y conectar con el público colombiano, un mercado reconocido por su tradición cumbiambera y por la cercanía que existe entre la música mexicana y los sonidos tropicales de Colombia.

Para Cumbia Pedregal, el reto es claro: mantener viva una herencia musical familiar, renovarla para las nuevas generaciones y convertir la cumbia en un puente entre México, Colombia y Latinoamérica.

Cumbia Pedregal: tradición, juventud y cumbia para las nuevas generaciones.