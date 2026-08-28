Convención bancaria: inversión de la banca en transformación digital creció 9% y sumó $3,6 billones

Durante la 60ª Convención Bancaria, denominada “El momento de crecer”, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) publicó el Informe de Gestión Gremial de 2025.

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El documento resalta que la transformación digital de la banca colombiana ha dejado de ser un proceso de modernización de canales para convertirse en un componente estratégico que redefine la forma en que las entidades se relacionan con sus usuarios, se conectan con el ecosistema financiero y el resto de la economía, mitigan riesgos y amplían su oferta de servicios.

El sector bancario pasó de las declaraciones estratégicas a compromisos presupuestales reales. La inversión en transformación digital, innovación y ciberseguridad registró un crecimiento de 9%, al pasar de $3,3 billones en 2024 a $3,6 billones en 2025.

Entre las tecnologías que lideran la transformación se encuentran las Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) con una adopción del 97,4% entre las entidades agremiadas, la inteligencia artificial generativa, con el 86,8%, y la Automatización Robótica de Procesos (RPA), con el 84,2%.

Por otro lado, la inversión en ciberseguridad se orientó principalmente al fortalecimiento de plataformas tecnológicas, que representó el 40% del presupuesto, y a servicios tercerizados especializados, con el 33%.

Estos esfuerzos se reflejan en que el 99,99% de las operaciones se mantuvo libre de fraude, con solo $7 de cada $100.000 transados sujetos a reclamaciones por este concepto. En términos de capacidades tecnológicas, el 65,7% de las entidades utiliza inteligencia artificial, modelosde machine learningu otras herramientas

analíticas avanzadas para la detección temprana de amenazas, lo que representa un incremento de 13,6 puntos porcentuales frente a 2024.

Por último, las entidades agremiadas a Asobancaria reportaron en 2025 un total de 153.171 colaboradores. “En materia de equidad de género, las mujeres representan el 59% de los colaboradores del sector. Su participación alcanza el 46% de las vicepresidencias, gerencias y direcciones, y el 53% de las jefaturas y coordinaciones”, concluye el documento.