Cartagena se prepara para vibrar con el Mundial Musical de Champeta y Afro 2026

Con una expectativa de más de 7.000 asistentes y la participación de más de 10 de los artistas y DJs más duros del género en escena, Cartagena será nuevamente la sede de la tercera edición del Mundial Musical de Champeta y Afro el próximo 5 de septiembre en la Plaza de Toros. El evento busca consolidarse como el escenario más importante para exaltar la cultura picotera y seguir impulsando el reconocimiento nacional de un ritmo que este año fue nombrado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

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Durante la jornada, el público disfrutará de un cartelazo de lujo que reúne en el escenario a grandes artistas de la talla de Luis Tower, Koffe El Kafetero, Mr. Black y El Secar, junto a la potencia en los platos de DJs icónicos como DJ Memín, Sowil Muñoz, Michael “El Insoportable”, DJ Mami y Los de la X.

Esta edición tendrá además un significado especial al rendir un tributo monumental a los 40 años del Rey de Rocha, el histórico picó considerado la cuna de la champeta criolla, junto a un show conmemorativo contra sus picós rivales de los inicios como El Sabor, El Conde, El Géminis y El Imperio, este último participando como invitado especial.