Capturados dos presuntos asaltantes en Cartagena al parecer después de cometer un hurto

En desarrollo de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de dos sujetos en el barrio El Papayal.

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Gracias a la rápida y oportuna reacción de los policías, fueron capturados alias ‘Juanda’ y ‘Jamer’, de 28 y 30 años, respectivamente, quienes minutos antes habrían intimidado con un arma de fuego a dos ciudadanos al interior de un establecimiento comercial, despojándolos de sus teléfonos celulares.

Durante el procedimiento fueron recuperados los dos celulares hurtados y fue incautada la motocicleta en la que los presuntos delincuentes se movilizaban y emprendían la huida.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto, a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación judicial.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado a más de 737 personas por el delito de hurto y ha recuperado 690 celulares.

“Seguimos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, invitamos a la comunidad a denunciar y a cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.