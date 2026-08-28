Capturado un presunto sicario e incautada un arma de fuego en Cartagena

En el marco del “Plan Bastión” y como parte de las acciones adelantadas contra el homicidio, la Policía Nacional logró un resultado contundente, orientado a seguir contrarrestando los delitos de alto impacto en esta capital bolivarense.

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Gracias a la rápida reacción de la zona de atención, se logró la captura en flagrancia de alias ‘Carlitos’, de 23 años, quien sería el presunto responsable del homicidio de Glender Joel Bello López, de 22 años.

El hecho se registró este jueves 27 de agosto de 2026, sobre las 8:00 a. m., en la calle 62 del barrio Canapote. De acuerdo con información suministrada por testigos, el presunto agresor atacó por la espalda a Glender, quien manejaba una motocicleta e iba acompañado de una mujer que resultó ilesa.

Durante el procedimiento, fue incautado un revólver calibre 38, seis cartuchos para el mismo, dos de ellos percutidos, además de la motocicleta en la que se movilizaba y un dispositivo móvil.

Alias ‘Carlitos’, natural de Cartagena, presenta una anotación judicial como indiciado por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, el Teniente Coronel Alejandro Salgado, señaló; “en lo corrido del año se han capturado 68 personas por homicidio, 549 por porte ilegal de armas y se han incautado 469 armas de fuego ilegales”.