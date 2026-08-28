Capturado un presunto delincuente tras hurtar un dispositivo móvil en Cartagena

En desarrollo de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron interceptar y capturar, en las últimas horas, a un hombre que minutos antes habría despojado de un dispositivo móvil a un ciudadano en el barrio San Pedro.

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El resultado operativo se registró en la carrera 71, donde las patrullas de vigilancia, tras una persecución, lograron capturar a alias ‘Wilma’, de 32 años, quien fue señalado por la víctima como el presunto responsable del hurto de un iPhone 14, avaluado en más de tres millones de pesos.

De acuerdo con la información suministrada por la víctima, el presunto delincuente la habría intimidado con un arma de fuego para cometer el hurto.

Durante el procedimiento fue recuperado el equipo móvil, el cual posteriormente fue entregado a su propietario, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

Alias ‘Wilma’ y el elemento recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de hurto, a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación jurídica.

La Policía Nacional en Cartagena destaca los resultados de la ofensiva contra el hurto, que en lo corrido del año deja 727 personas capturadas por este delito.

“Seguimos mostrando resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia de los cartageneros”, aseguró el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.