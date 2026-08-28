Capturado borracho en María La Baja que golpeó a su compañera sentimental

Una discusión al interior de una vivienda terminó con un hombre conocido como “El Chavo” capturado por la Policía Nacional en el municipio de Maríalabaja, Bolívar.

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De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el procedimiento se registró en el barrio El Chumbum, luego de conocerse un presunto caso de violencia intrafamiliar.

Según el reporte, “El Chavo” habría llegado a su vivienda en estado de embriaguez y, al no encontrar comida preparada, habría iniciado una discusión con su compañera sentimental.

La situación habría escalado hasta la agresión física contra la mujer. Según lo informado, el hombre presuntamente le reclamó por no tener comida, pese a que no habría dejado dinero para comprar los alimentos.

Tras conocerse lo sucedido, uniformados de la Policía atendieron el caso y capturaron al presunto agresor, quien deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.

“Rechazamos cualquier acto de violencia contra la mujer y reiteramos que ninguna discusión o diferencia familiar justifica una agresión. Invitamos a las víctimas y a la comunidad a denunciar oportunamente estos hechos para activar las rutas de atención y protección”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a no guardar silencio frente a la violencia intrafamiliar y a informar oportunamente cualquier hecho que pueda poner en riesgo la integridad de una mujer o de cualquier integrante del núcleo familiar.