A más de 40 años de prisión fue condenado el responsable de asesinar a un chef en Cartagena

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 41 años y 6 meses de prisión a Jhon EduardoVergara Samudio, alias John John, responsable del asesinato de un chef peruano.

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Una fiscalde la Unidad de Vida en la Seccional Bolívar demostró que el 29 de junio de 2025, en el barrio Alto Bosque, el procesado intimidó con arma de fuego al extranjero, de 30 años, para hurtarle una cadena.

Durante la investigación, se demostró que la víctima opuso resistencia e intentó refugiarse en un establecimiento comercial, luego de lo cual VergaraS amudio ingresó para dispararle en la cabeza.

Una vez cometido el crimen el responsable huyó en una motocicleta que lo esperaba. El herido fue trasladado a un centro asistencial donde falleció.

La Fiscalía demostró la responsabilidad del ahora sentenciado respeto de los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

A la condena de prisión se suma la inhabilidad impuesta para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena.

Esta decisiónse encuentra apeladapor la defensa del sentenciado.