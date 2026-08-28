17 nuevos y modernos buses de Transcaribe ya ruedan por Cartagena

El primer lote de buses adquiridos por la Alcaldía Mayor de Cartagena para reforzar la operación de TransCaribe ya rueda por la ciudad. Los primeros 17 busetones, de un total de 55 vehículos de última tecnología comprados en China por el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, comenzaron a operar en varias rutas del sistema de los cartageneros.

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En articulación con el alcalde Dumek Turbay Paz, quien en las últimos semanas ha estado al frente de cada detalle logístico, el Distrito lideró el despacho de los nuevos buses desde el Patio Portal, incluyendo el recorrido del primero de los buses que salió a la operación, rumbo al Centro Histórico de la ciudad, con la presencia de los usuarios que madrugaron a bordo del sistema a sus lugares de estudio y trabajo, y entregándoles a ellos Tarjetas TransCaribe recargadas con diez pasajes.

Los secretarios de despacho se subieron a cada uno los 10 busetones con destino a distintos barrios de la ciudad, entregando tarjetas recargadas y escuchando a los pasajeros en estos recorridos inaugurales.

“En la ciudad de las primeras veces, como lo es Cartagena con maquetas, renders y proyectos que se vuelven transformaciones reales casi que a diario, esta compra histórica de nuevos buses para Transcaribe se convierte no solo en un hito, sino también en uno de los mayores logros de nuestro gobierno. Ahora sí que puedo responderles a los cartageneros tras años de reclamos e insatisfacción, a bordo de un sistema que es suyo”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Esto es el inicio de una nueva era para Transcaribe, cuando los 55 buses nuevos estén rodando por Cartagena podremos decir con total seguridad que se mitigará al máximo los viejos sufrimientos: calor, goteras, hacinamiento, demoras y todo que hasta hoy comienza a dejar de aquejar nuestra gente”.

Los 17 busetones de última tecnología que salieron a operación este viernes, al igual que los restantes 32 padrones y articulados, y los seis vehículos eléctricos que continúan su recorrido por el océano desde China hasta Cartagena de Indias, están adscritos a TransCaribe Operador, la porción dos del sistema, de propiedad y operada por la Alcaldía de Cartagena.

Este primer lote de buses, por su tipología (busetón), entró a reforzar la operación de las rutas alimentadoras que salen tanto de Patio Portal como de la estación de transferencia de Santa Lucía, así como la de las rutas complementarias C001 Ciudadela 2000 – Manga – Centro y C018 Bodeguita – Torices.

“Estamos felices porque el esfuerzo de todo el equipo humano de TransCaribe, bajo el liderazgo y las directrices de nuestro alcalde Dumek Turbay, hoy nos permiten, luego de superar todos los trámites y procedimientos legales y técnicos, que podamos ver rodando estos primeros 17 buses, con los que esperamos mejorar nuestro servicio y disminuir los tiempos de espera de nuestros usuarios, fortaleciendo además el confort de nuestros usuarios, con buses más cómodos y de última tecnología”, expresó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

Así son los nuevos buses de TransCaribe

Los nuevos buses de TransCaribe cuentan con elementos de alta tecnología, como GPS de alta precisión, sistema industrial de última generación de consola de guía, comunicación permanente de voz y datos con el centro de control. La flota cumple todas las normas ambientales Euro VI, y funciona 100% a gas natural.

Estos 17 busetones tienen cuatro cámaras en el interior, además de cámaras en el frente y la parte trasera, conectadas en tiempo real con el centro de control; paneles de información para mostrar rutas, horarios, próximas paradas e información sobre la operación.

Junto a cada silla, hay puertos USB tipo A y tipo C, para que el usuario pueda cargar sus dispositivos móviles durante su viaje. También incluyen sistema de sonido, cámara de monitoreo y ayuda activa a la conducción (ubicada frente al operador del bus y que puede detectar microsueños), cámaras de conteo de pasajeros en las puertas, agarraderas más bajas y más accesibles, plataformas de ascenso y descenso y espacios para personas con movilidad reducida, y cumplen las normas ambientales Euro VI.

Estos vehículos están especialmente protegidos contra la corrosión gracias a uno de los procesos más avanzados para este tipo de circunstancias en la industria automotriz en todo el mundo: e-coating (electrodeposición o cataforesis), un proceso industrial de inmersión, en el que una pintura especialmente desarrollada se depositó electroquímicamente sobre las piezas metálicas, protegiendo las superficies, los bordes y las cavidades de la carrocería.

La nueva flota también cuenta con tecnologías de protección de circuitos que aíslan la parte eléctrica y el sistema de combustión a gas, minimizando fallas y garantizando la protección y seguridad a bordo.

El GPS de los buses está separado del resto de equipos, lo que permite tener una alta precisión, y obtener la ubicación exacta aún con el vehículo apagado. Los vehículos también cuentan con comunicación permanente de voz y datos con el centro de control de la operación.

Pensando en garantizar la mayor durabilidad y mejor rendimiento de esta nueva flota, en medio del proceso de compra, TransCaribe pidió extensiones en las garantías, por los que en algunos aspectos, estos buses cuentan con garantías inclusive de hasta diez años.

“Nuestra invitación a los cartageneros es a que se apropien de estos vehículos: todos los buses de TransCaribe son suyos, son un patrimonio de la ciudad. Por eso, debemos cuidarlos y protegerlos, asegurarnos de hacer un buen uso de ellos, y defenderlos de quienes no quieran cuidarlos”, apuntó la gerente de TransCaribe.