Un muerto y un herido dejaron combates entre el Ejército e integrantes de El Mesa en La Unión

Capturan a integrante de El Mesa en La Unión. Foto: Cuarta Brigada.

La Unión, Antioquia

Un hombre muerto y otro herido y capturado dejó un combate entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado El Mesa, registrado en zona rural del municipio de La Unión, Oriente de Antioquia.

Los hechos ocurrieron en la vereda La Madera, donde tropas del Grupo Gaula Militar Oriente, adscritas a la Cuarta Brigada, adelantaban una operación contra el delito de la extorsión.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, durante el procedimiento se produjo un enfrentamiento armado en el que uno de los presuntos integrantes de la estructura murió, mientras que otro resultó herido y posteriormente fue capturado.

En el lugar fueron incautadas dos armas cortas, dos proveedores, 22 cartuchos y una motocicleta, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Las autoridades también brindaron seguridad a una familia que, según las primeras informaciones, estaría siendo víctima de extorsiones por parte de los hombres involucrados en el enfrentamiento.

Refuerzo de seguridad en el Oriente de Antioquia

El Ejército Nacional señaló que estas operaciones hacen parte de una ofensiva contra El Mesa, organización a la que las autoridades atribuyen acciones de intimidación contra habitantes de esta zona del Oriente antioqueño.

Según han indicado, integrantes de esta estructura presuntamente habrían instalado banderas y realizado grafitis alusivos al ELN con el objetivo de generar temor entre la población. Sin embargo, la información oficial disponible identifica a los hombres involucrados en el combate como presuntos integrantes de El Mesa y no como miembros confirmados del ELN.

Ante el panorama, desde la Gobernación de Antioquia solicitaron a la fuerza pública mayor acompañamiento a la comunidad y vehículos que transitan en la vía La Unión-Sonsón en horario nocturno.

El Ejército Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar casos de extorsión, amenazas o intimidaciones a través de la línea gratuita 147 del Gaula Militar.