Turbaco se transforma y trabaja intensamente para recuperar espacios limpios y ordenados

Un antes y un después se marcó en la vida de los turbaqueros para que los habitantes del municipio puedan disfrutar de sus espacios públicos. Los sectores intervenidos recientemente por la administración son ahora puntos de encuentro que promueven la integración social y la confianza entre vecinos, consolidando un municipio más unido.

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Es así como se avanzó con decisión en la recuperación de espacios públicos: más de 600 toneladas de residuos sólidos fueron retiradas y se recuperaron 97.460,48 m² de parques, canales, zonas verdes y el bulevar. El resultado: lugares seguros, limpios y listos para la convivencia.

Está claro que estas jornadas no solo embellecen el municipio, también generan empleo directo e indirecto, impulsan la economía local y fortalecen la participación ciudadana. La comunidad ha sido protagonista en cada etapa, validando la importancia de estas acciones para mejorar la calidad de vida en Turbaco.

Además, la recuperación de áreas verdes y zonas comunes refuerzan el compromiso ambiental de la administración, garantizando entornos más saludables y sostenibles para las futuras generaciones. Turbaco demuestra así que con trabajo conjunto y disciplina ciudadana, es posible transformar el entorno y proyectar un municipio ordenada y con sentido de pertenencia.

Acciones adelantadas en el bulevar y Bonanza

Por directriz de la alcaldesa Claudia Espinosa, varias de las zonas han sido reforestadas de inmediato. E igualmente la mandataria conminó a los turbaqueros a proteger los espacios recuperados y a garantizar que estos trabajos se mantengan en el tiempo, dejando claro que el compromiso ciudadano es clave para sostener los logros alcanzados.

Es de destacar que en el bulevar se adelantó una jornada de limpieza y reforestación, mientras que en Bonanza se ejecutó un trabajo de limpieza integral, mejorando las condiciones del entorno y favoreciendo la movilidad de quienes transitan diariamente por estos sectores.

Finalmente, es importante tener en cuenta que Turbaco avanza hacia un municipio más limpio y ordenado. Es así como desde la administración se exhorta a todos los turbaqueros a mantener los puntos recuperados tal y como han quedado, cuidando cada espacio y asegurando que el bienestar colectivo perdure.