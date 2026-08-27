Turbaco impulsa el talento y emprendimiento con la Feria Inclusiva “Talentos Sin Barreras”

La jornada se llevará a cabo este 28 de agosto, a partir de las 3:00 p. m., en la Plaza Principal de Turbaco, donde la comunidad podrá conocer los productos, iniciativas e historias de emprendedores que, con esfuerzo, creatividad y perseverancia, han convertido sus talentos en oportunidades.

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Esta iniciativa hace parte de las acciones desarrolladas en el marco de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión de Turbaco, este proceso comenzó con capacitaciones, en las que los participantes recibieron herramientas para fortalecer sus conocimientos y capacidades emprendedoras. Posteriormente, se realizó la entrega de fortalecimientos para sus iniciativas productivas, y ahora llega el momento de abrir un espacio para que puedan mostrar y comercializar sus productos.

“Esta feria es una de nuestras grandes apuestas por una inclusión que genere oportunidades reales. Queremos que las personas con discapacidad y sus cuidadores sepan que cuentan con una Administración que cree en sus capacidades, que reconoce sus talentos y que está comprometida con fortalecer sus emprendimientos”, afirmó la alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa.

La invitación es a conocer, comprar, apoyar y convertirse en parte de las historias de quienes demuestran que el talento no tiene barreras.