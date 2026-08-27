Tragedia en edificio Portales de Blas de Lezo II: distrito deberá indemnizar a familiares de víctima

El Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la responsabilidad del Distrito de Cartagena por las omisiones en materia de control urbanístico que antecedieron al desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, tragedia ocurrida el 27 de abril de 2017 y en la que murieron 21 trabajadores.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La decisión judicial mantiene lo resuelto inicialmente por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena y establece que la actuación irregular de los constructores no elimina el deber que tenía la administración distrital de ejercer labores de vigilancia sobre la obra.

Tras analizar los argumentos presentados durante el trámite de segunda instancia, el Tribunal determinó que existieron fallas de la autoridad encargada de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de intervenir frente a las irregularidades detectadas.

La sentencia, además, ordena la reparación económica correspondiente a los familiares de una víctima fallecida, como parte del reconocimiento de los perjuicios ocasionados por la tragedia.

El fallo se suma a las decisiones judiciales relacionadas con el desplome de Portales de Blas de Lezo II y vuelve a poner bajo la lupa las actuaciones de las entidades encargadas de ejercer control sobre las obras civiles en Cartagena.