Suspendieron temporalmente las inscripciones al programa Colombia Mayor en Cartagena

Prosperidad Social anunció la suspensión temporal de las nuevas inscripciones al programa Colombia Mayor en Cartagena de Indias, luego de detectarse inconvenientes técnicos en la base de datos del Registro Universal de Ingresos (RUI), información que procesa y reporta el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La interrupción afecta directamente a los trámites que se adelantan mediante la fuente de información del Sisbén Municipal, debido a dificultades en la captura y validación de datos de los potenciales beneficiarios.

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Las autoridades aclararon que la medida no implica la cancelación del programa ni la pérdida de subsidios para quienes ya forman parte de este. Mientras se restablece la plataforma para nuevos registros, trámites como la consulta del turno de priorización y la solicitud de mecanismos alternativos de pago seguirán operando con total normalidad en los puntos de atención habilitados.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a las personas mayores y a sus familias a no caer en desinformación o engaños de terceros que promuevan falsos cupos. Se recomienda verificar cualquier novedad únicamente por los canales institucionales oficiales y abstenerse de acudir a los puntos de atención exclusivamente para trámites de nueva inscripción hasta que se reactive el módulo.