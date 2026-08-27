Roban valioso tesoro de la edad de Bronce en un museo español

El Tesoro de Villena, una colección de orfebrería considerada de las más valiosas de la Edad de Bronce en Europa, fue robado casi en su totalidad este jueves de un museo en la localidad de Villena, en el sureste de España, informó la alcaldía.

“Sobre las 5H20 de la madrugada salta la alarma en el Museo de Villena” y “a las 5H24” los ladrones ya habían abandonado el edificio, indicó a la AFP un portavoz del Ayuntamiento de Villena al confirmar este robo “superrápido y superprofesional”.

“Se han llevado gran parte del tesoro”, dejando solo un puñado de piezas, confirmó a periodistas el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán.

Estamos “absolutamente desolados, estoy hasta temblando. La verdad es que a los que somos de Villena esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza”, dijo Cerdán con la voz quebrada.

El Tesoro de Villena, que se exhibe en el pequeño museo de esta localidad de la provincia de Alicante, en la región de Valencia, es un conjunto de medio centenar de piezas, principalmente de oro, aunque también de plata y hierro, fechado hacia el año 1.000 a.C. Incluye 29 brazaletes, 11 cuencos, tres botellas y otras piezas diversas.

“Por parte de la investigación especializada, es el conjunto de vajilla áurea más importante de la Edad del Bronce junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas, en Grecia”, según indica el museo en su página web.

El valor histórico de las piezas es incalculable, pero solo el oro de las piezas equivale a unos 1,7 millones de euros (1,98 millones de dólares), según el alcalde.

“Todos los sistemas de seguridad se activaron”, garantizó el portavoz de la alcaldía, que afirmó que “no ha habido fallo ninguno” del museo.

Los ladrones iban en varios vehículos y al parecer entraron al museo “por una ventana”, explicó el subdelegado del gobierno español en Alicante, Manuel Pineda.

Un poco antes de ocurrir el robo, sonó otra alarma en el polideportivo de la ciudad, y las autoridades investigan si este hecho está relacionado, ya que podría haber sido una distracción por parte de los ladrones, agregó el portavoz de la alcaldía.

El tesoro de Villena fue descubierto en 1963 por el arqueólogo José María Soler en el interior de una vasija oculta en el lecho de una rambla en la localidad alicantina.