La próxima película de Woody Allen se rodará en España

El director Woody Allen comenzará el rodaje de su próxima película en Madrid el 5 de octubre, con el patrocinio de la Comunidad de Madrid.

La financiación pública de la capital española impone una condición clara: el filme deberá contener en su título la palabra Madrid de forma obligatoria. Además, la intención es que la capital tenga una presencia reconocible dentro de la película.

Además, su largometraje 51º, deberá estrenarse en un festival internacional, siendo Venecia una opción viable.

En el pasado, el director neoyorquino ha rodado películas como “Vicky Cristina Barcelona”, que rinde homenaje a la capital catalana o “Rifkin´s Festival” en San Sebastián.