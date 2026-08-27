El sector gastronómico de Medellín creció más del 500 % en los últimos 11 años

Medellín

Medellín se consolida como un destacado destino gastronómico en la región. Según datos del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE) a partir de registros de la Cámara de Comercio, la ciudad alcanzó los 12.012 establecimientos activos en 2026. Esta cifra representa un impresionante crecimiento superior al 500 % en comparación con los 1.976 negocios registrados en 2015.

El sector ha mostrado un dinamismo notable en los últimos años, acumulando más de 3.500 nuevas unidades tan solo entre 2024 y 2025. Además, la oferta está liderada por el formato de servicio tradicional y experiencia en mesa, que abarca el 54.7 % del mercado (6.570 unidades), seguido por las cafeterías y comidas preparadas con un 15.6 % del total.

Impulso al emprendimiento y zonas clave

Los corredores turísticos concentran la mayor parte de la actividad comercial de la ciudad. Las comunas de La Candelaria (17.3 %), El Poblado (16.6 %) y Laureles-Estadio (14.0 %) reúnen por sí solas el 48 % de los negocios formales. Al sumar la comuna de Belén (10.1 %), estas cuatro zonas pasan a representar el 58 % de toda la oferta gastronómica local.

Asimismo, el 45.2 % de los establecimientos actuales (5.426 unidades) tiene tres años o menos de trayectoria formal. Esta cifra evidencia un fuerte espíritu emprendedor en la ciudad, aunque también plantea el reto de implementar estrategias que aseguren la permanencia, maduración y competitividad de estos nuevos negocios en el tiempo.

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Estrategias públicas para el desarrollo económico

La secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta, destacó que este crecimiento refleja la confianza del sector empresarial. Para acompañar este proceso, el Distrito impulsa la iniciativa Medellín Sí Sabe, un proyecto renovado por diez años que busca fortalecer las capacidades empresariales, dinamizar la economía local y posicionar la gastronomía como un atractivo turístico central.

A través de esta estrategia, las autoridades buscan mejorar la articulación entre actores del sector y abrir nuevas oportunidades de mercado tanto en los corredores consolidados como en otros territorios de la ciudad. Los ciudadanos y visitantes pueden consultar la oferta de restaurantes participantes en la plataforma web oficial medellin.travel.