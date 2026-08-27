Estos son los nuevos comandantes de la Policía en Bucaramanga y Santander.

Bucaramanga

Tras la llegada del Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña a la dirección general de la Policía Nacional se realizaron varios cambios en las comandancias de las diferentes regiones. En el caso de la región Número 5, en el oriente del país, asume el Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía de Santander también tiene cambios, sale el Coronel Néstor Arévalo y asume el Coronel Luis Fernando Atuesta Zárate quien nació en este departamento y tiene más de 20 años de experiencia en la institución. Tiene experiencia en investigación criminal y criminalística, especialmente relacionados al direccionamiento de unidades como el Centro Cibernético Policial y grupos especiales de investigación contra el cibercrimen, la ciberseguridad y ciberdefensa en Colombia.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga también tiene cambios, sale el Brigadier General William Quintero Salazar quien asume el mando en la región número 2 y en su reemplazo llega el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez quien viene de la metropolitana de Barranquilla.

El BG. Camelo tiene más de 30 años de experiencia en la vida policial en áreas como seguridad ciudadana, protección a personas, policía comunitaria y educación policial.

Se espera que en los próximos días se realice la transmisión de mando y asuman en firme la comandancia de la metropolitana de Bucaramanga y la de Santander.