Proponen proteger poblaciones ribereñas durante obras de encauzamiento del río Magdalena

Una propuesta concreta para garantizar que la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena vaya acompañada de protección para las comunidades ribereñas planteó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, durante el foro ‘Río de la patria como eje económico y social de Colombia’, organizado por Cormagdalena en Barranquilla.

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Durante el encuentro, en el que se analizaron los principales retos y oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental de la principal arteria fluvial del país, el mandatario bolivarense destacó el potencial del Magdalena para convertirse en el gran corredor de conectividad y transformación social de Colombia.

Arana Padauí resaltó los estudios y la propuesta de obras de encauzamiento que buscan recuperar y fortalecer las condiciones de navegabilidad del río, al considerar que estas intervenciones pueden generar nuevas oportunidades para el desarrollo comercial y portuario de los territorios ribereños.

Sin embargo, planteó que el proyecto que será presentado al Gobierno Nacional debe incorporar un componente específico de protección de los asentamientos urbanos y las comunidades ubicadas a orillas del río.

“Tienen que agregarle un componente adicional, y es la protección a los asentamientos urbanos”, propuso el Gobernador.

Anticiparse a los riesgos

El mandatario bolivarense explicó que las obras de encauzamiento modificarán las dinámicas actuales del río y podrían generar nuevos escenarios de riesgo para algunas poblaciones ribereñas, por lo que consideró fundamental anticiparse y garantizar la protección de las comunidades.

“Cuando encaucen el río, lo que va a pasar es que el río va a tener más agua. Cuando encaucen el río, las mismas dinámicas que tiene el río hoy van a cambiar. Y eso hace que comunidades ribereñas puedan entrar en un eventual riesgo”, advirtió.

Por ello, solicitó que el componente de protección de orillas sea incorporado en la propuesta que Cormagdalena llevará ante el Gobierno Nacional, como una medida necesaria para que la recuperación de la navegabilidad avance de manera integral y segura.

“Lo que yo les pido es adicionar ese componente de protección de orillas en esa propuesta que se le va a presentar al Gobierno Nacional, porque si no vamos a tener complejidades en varias poblaciones”, señaló.

Bolívar trabaja en varios frentes

El Gobernador de Bolívar también destacó que el departamento ya avanza en acciones de protección de las comunidades ribereñas con el acompañamiento de Cormagdalena, entre ellas las obras que se ejecutan en Calamar, Magangué y el corregimiento de Santa Lucía, entre otros territorios.

Para Arana Padauí, el reto es que el río Magdalena deje de ser visto únicamente como una amenaza por las comunidades que históricamente han convivido con sus crecientes y se convierta en un verdadero río de oportunidades, capaz de conectar territorios, impulsar la economía y llevar transformación social a las zonas más apartadas del país.

“Porque si no es el río, que es el que nos conecta, ¿quién es?”, concluyó.