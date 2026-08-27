Pedro José polo Terán fue declarado inocente: cinco años después, la justicia le dio la razón

Durante cinco años, Pedro José Polo Terán cargó con el peso de una acusación que cambió su vida Fue investigado, señalado públicamente e incluso estuvo privado de la libertad por un caso de abigeato del que siempre sostuvo ser inocente.

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Hoy la historia tiene otro desenlace: Pedro José Polo Terán fue declarado inocente y absuelto de los delitos por los que fue llevado a juicio.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena profirió fallo absolutorio a su favor por los delitos de abigeato, falsedad marcaria y uso de documento falso, al no encontrar elementos suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia.

La decisión pone fin a un proceso que trascendió los estrados judiciales y afectó durante años su buen nombre, su tranquilidad y la de su familia.

La defensa, liderada por el abogado Juan Fernando Figueroa Sierra, logró evidenciar inconsistencias determinantes en la acusación.

Las inconsistencias que marcaron el caso.

La investigación se originó por la desaparición de 193 reses entre el 1 y el 9 de noviembre de 2019. Sin embargo, los testimonios que vinculaban a Polo Terán hablaban de supuestas entregas de 45 y 46 reses realizadas en junio de ese mismo año.

Eran 91 animales, 102 menos de los denunciados, y en fechas distintas a las señaladas en la denuncia.

A esto se sumó un elemento relevante: de acuerdo con lo expuesto durante el juicio, el propio denunciante manifestó que nunca señaló directamente a Pedro José Polo Terán como responsable.

La defensa aportó además una certificación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), radicado No. 16211100033 del 5 de febrero de 2021, según la cual Polo Terán no registraba predios a su nombre ni Guías Sanitarias de Movilización Interna relacionadas con el traslado investigado hacia la finca Villa Inés, en San Marcos.

Las inspecciones tampoco encontraron ganado ni documentación que demostrara su participación en los hechos

En sus alegatos finales, el abogado Juan Fernando Figueroa Sierra sostuvo que no existía prueba directa, técnica ni documental suficiente que vinculara a su defendido con los delitos investigados.

La defensa solicitó además compulsar copias para que las autoridades determinen si existe mérito para investigar las actuaciones de Manuel Guevara y Fernando Guevara dentro del caso.

Cinco años después, recupera su buen nombre

Para Pedro José Polo Terán, la decisión significa mucho más que el final de un proceso judicial. Después de cinco años defendiendo su inocencia, recupera la tranquilidad y comienza a reconstruir el buen nombre y la honra afectados por una acusación que no logró ser demostrada.

Fueron cinco años de señalamientos, incertidumbre y consecuencias para él y su familia.

Hoy Pedro José Polo Terán cierra ese capítulo absuelto y con su presunción de inocencia intacta. Cinco años después, la justicia resolvió a su favor.