Martha Zawady asegura que no tiene vínculos con recursos de la salud ni con la EPS Coosalud

Ante las informaciones y cuestionamientos publicados sobre su nombre, la periodista y comunicadora Martha Zawady decidió pronunciarse públicamente y defender su trayectoria profesional y exigir que se establezca con precisión sus actuaciones y sus fuentes de ingreso.

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Zawady sostiene de manera categórica que no pertenece actualmente a ninguna junta directiva relacionada con Coosalud Inversa y que tampoco tiene ni ha tenido vínculo alguno con la EPS Coosalud intervenida.

Explicó que, en agosto de 2025, tras la llegada del agente interventor de Coosalud Inversa, Andrés Arango, se produjo un cambio en las juntas directivas de empresas adscritas a la cooperativa y que fue incluida como suplente personal del tercer renglón, debido a su conocimiento de la entidad derivado de más de 20 años de trabajo en asuntos de comunicaciones y producción audiovisual.

Según su explicación, se trató de una posición sin honorarios y sin carácter remunerado, y aseguró que presentó su renuncia irrevocable a finales de agosto de 2025, por lo que desde entonces no hace parte de dicha junta.

Uno de los principales puntos que Zawady busca aclarar es cualquier eventual asociación de su nombre con recursos millonarios del sector salud. “Quiero dejar claro que no tengo nada que ver con recursos de la salud, esculquen bien en otros lugares, pero a mi déjenme tranquila”, afirmó, al rechazar las versiones que, según ella, han presentado una relación entre su actividad profesional y contratos o recursos de grandes cuantías relacionados con el sector.”

La periodista explicó además que los contratos que ha suscrito con entidades como RTVC, MinTIC y Prosperidad Social corresponden a contratos de prestación de servicios profesionales, tramitados mediante los procedimientos establecidos por las entidades y cuya información, afirma, puede ser consultada y verificada en SECOP II.

Zawady enfatizó que los valores de algunos de esos contratos fueron de cuantías que, frente a las cifras millonarias mencionadas en algunos cuestionamientos, no guardan relación alguna con los montos que se le pretenden atribuir.

En particular, señaló contratos por aproximadamente $4 millones con MinTIC y $5 millones con Prosperidad Social, y manifestó que fueron vinculaciones relacionadas con su experiencia profesional.

Zawady también quiso explicar de dónde provienen sus ingresos y cuál ha sido su trayectoria profesional. Asegura que ejerce el periodismo de manera independiente desde hace más de 25 años y que su actividad profesional se ha desarrollado principalmente en los medios de comunicación, la producción audiovisual y la publicidad.

La comunicadora también negó haber trabajado para una naviera, como habría sido señalado en algunas publicaciones.

De igual manera, rechazó que haya recibido recomendaciones laborales o beneficios contractuales derivados de una supuesta relación de su prima, María Masip Zawady, con el expresidente Gustavo Petro. “No tengo ningún vínculo con el expresidente ni me he beneficiado de ninguna recomendación, siquiera laboral”, manifestó. Sobre su familiar, indicó que no conoce los detalles de sus relaciones personales o profesionales y que, por tanto, no puede responder por ellas.

En su pronunciamiento, Zawady también rechazó de manera contundente cualquier insinuación que pretenda relacionarla con hechos de corrupción.