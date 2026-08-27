“Lo que hace meses eran proyectos, hoy son transformaciones”: alcalde Dumek Turbay en Asobancaria

Lo que hace un año eran proyectos presentados sobre un papel, renders o maquetas, hoy empieza a verse, disfrutarse y a apropiarse como transformaciones y realidades en las calles de Cartagena

Lo que hace un año eran proyectos presentados sobre un papel, renders o maquetas, hoy empieza a verse, disfrutarse y a apropiarse como transformaciones y realidades en las calles de Cartagena. Ese fue el mensaje central del alcalde Dumek Turbay durante su discurso en la 60ª Convención Bancaria de Asobancaria, donde destacó el papel de la banca como aliada estratégica de la transformación de la ciudad.

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Ante representantes del sector financiero, Turbay presentó un balance de la estrategia de financiación pública impulsada por su administración: de los $1,5 billones de crédito público aprobados, $1,489 billones ya se encuentran contratados, destinados a 20 proyectos y líneas de inversión con impacto social. En la ficha de balance entregada para su intervención se precisa que restan $10.989 millones por contratar para completar el monto aprobado.

El alcalde recordó que, hace un año, en ese mismo escenario, la conversación estaba centrada en la posibilidad de utilizar el crédito público para convertir una visión de ciudad en infraestructura, derechos y oportunidades. Hoy, dijo, el balance es diferente: proyectos que estaban en renders y presentaciones avanzan como obras, servicios y transformaciones tangibles.

“Hace un año les pedí confianza. Hoy puedo decirles: esa confianza tiene forma de obra”, afirmó Turbay al referirse a la relación construida entre la administración distrital y el sector financiero.

De la financiación a las obras

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que el aporte de la banca no se limita a la colocación de recursos, sino que representa una apuesta por el desarrollo de Cartagena.

“La banca no puso solamente recursos: puso confianza”, señaló, al destacar que esa confianza permitió acelerar proyectos que durante años habían permanecido postergados. Para Turbay, cuando la financiación está vinculada a proyectos con propósito, el crédito deja de ser únicamente una cifra y se convierte en empleo, movilidad, educación, vivienda, seguridad, turismo, competitividad y calidad de vida.

Entre los proyectos destacados durante la apertura de la Convención Bancaria están el Gran Malecón del Mar, financiado con el respaldo de Bancolombia y BBVA, como una apuesta por el espacio público, el turismo, la actividad económica y la recuperación del frente marítimo.

También mencionó el intercambiador de La Carolina, respaldado por Bancolombia y BBVA, como una intervención estratégica para mejorar la movilidad y la conexión en una de las entradas de Cartagena. Según la ficha de la intervención, esta solución vial beneficiará a más de 500 mil personas diariamente en el sur de la ciudad.

En educación, el alcalde resaltó la construcción de cinco nuevos colegios, además de las intervenciones en La Boquilla, el INEM y decenas de instituciones educativas, con el respaldo de entidades financieras como Banco de Bogotá, Bancolombia y AV Villas. La apuesta, según el documento de apertura, busca ampliar y mejorar los espacios para la formación y las oportunidades de los estudiantes cartageneros.

La lista de inversiones presentada también incluye infraestructura deportiva en el occidente, la adquisición de una nueva flota de 50 buses para Transcaribe, el Corredor Histórico, el Circuito Vial del Norte, el proyecto 4 en 1 para atender las inundaciones de Bocagrande, las Vías de la Felicidad, los intercambiadores de Ternera y La Carolina, la Autopista Verde, Casas de Justicia, mejoramientos de vivienda y el puente Las Palmas.

“Una alianza para transformar el territorio”

El alcalde Dumek Turbay planteó ante el sector financiero que la relación entre Cartagena y la banca debe trascender una lógica estrictamente transaccional. “La relación con la banca dejó de ser transaccional: hoy es una alianza para transformar territorio”, sostuvo el alcalde, al señalar que cada peso financiado tiene la capacidad de activar obras, empleo, proveedores, comercio, turismo e inversión.

En ese sentido, agradeció a Asobancaria y a las entidades financieras que han participado en la financiación de los proyectos de la ciudad.

“Gracias por creer en Cartagena. Gracias por entender que una ciudad que quiere transformarse necesita aliados que también quieran verla crecer”, expresó.

El mandatario distrital sostuvo, además, que financiar el propósito de modernización y desarrollo de Cartagena también significa generar valor social y económico.

“Hemos convertido financiación en bendición: en obras que conectan barrios, protegen vidas, dignifican espacios, fortalecen la educación y hacen de Cartagena una ciudad más preparada para el futuro”, afirmó.

Cartagena, una apuesta para el Caribe y Colombia

En el cierre de su intervención, Turbay presentó a Cartagena como una apuesta que trasciende las fronteras de la ciudad.

“Si Cartagena crece, crece el Caribe; si el Caribe crece, Colombia amplía su capacidad de competir, atraer inversión y proyectarse al mundo”, dijo.

El alcalde concluyó agradeciendo la confianza del sector financiero y planteando el desafío de mantener la alianza para que la financiación continúe convirtiéndose en desarrollo.

“Sigamos haciendo algo que durante mucho tiempo pareció imposible: convertir financiación en desarrollo, desarrollo en oportunidades y oportunidades en una mejor vida para nuestra gente”, puntualizó.