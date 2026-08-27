Lo que comenzó como un encuentro para departir terminó en una agresión con un tronco en Mahates, Bolívar

Una jornada entre amigos terminó mal en Mahates, Bolívar. Una discusión que se habría presentado mientras dos hombres ingerían bebidas embriagantes terminó con uno de ellos lesionado y el otro capturado por la Policía.

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De acuerdo con la información conocida, el presunto agresor, conocido con el alias de ‘el Flaco’, se encontraba compartiendo unos tragos con un amigo cuando, por circunstancias que son materia de investigación, se habría iniciado una discusión.

En medio del altercado, ‘el Flaco’ presuntamente tomó un trozo de madera y agredió a su compañero, causándole lesiones.

Tras conocerse el caso, uniformados de la Policía Nacional atendieron la situación y procedieron a la captura del señalado agresor por el delito de lesiones personales.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por los hechos y se defina su situación judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, hizo un llamado a evitar que las diferencias terminen en hechos violentos. “Invitamos a los ciudadanos a resolver cualquier conflicto mediante el diálogo y la tolerancia. El consumo de bebidas embriagantes nunca puede convertirse en una excusa para agredir a otra persona. Nuestros policías continuarán actuando para proteger la vida y la integridad de los bolivarenses”.

Las autoridades reiteraron la importancia de acudir oportunamente a la Policía ante cualquier riña o situación que pueda escalar a hechos de violencia.

Lo que empezó alrededor de unos tragos terminó con un hombre lesionado y otro enfrentando a la justicia.