Liga Femenina, cuadrangulares: así está la tabla del grupo B, luego del triunfo de Cali ante América

Concluyó con éxito la primera jornada de los cuadrangulares de la Liga Femenina 2026. Equipos como Independiente Santa Fe o Deportivo Cali dieron un paso importante de cara a la próxima ronda, Internacional de Palmira dio la sorpresa y Atlético Nacional decepcionó.

¿Cómo están conformados los grupos en los cuadrangulares de Liga Colombiana?

Grupo A

- Nacional

- Millonarios

- Internacional Bogotá

- Internacional Palmira

Grupo B

- Deportivo Cali

- América

- Santa Fe

- Orsomarso

Resumen de la primera fecha del Grupo B

La primera jornada del Grupo B, Independiente Santa Fe respondió a la condición de favorito y goleó por 3-0 a Orsomarso en El Campín. Baile total del dueño de casa.

La cuenta la abrió sobre los 11 minutos Ysaura Viso y a los 21′ amplió diferencias Izabela Cortés. Con esta diferencia concluyó la primera mitad. Ya en el complemento, las Leonas sellaron la goleada por intermedio de Francelis Grsterol (78′).

Posteriormente, el clásico vallecaucano se definió de manera agónica en favor del Deportivo Cali. Las azucareras derrotaron 1-2 al América con un gol al minuto 88.

En tan solo 6 minutos de partido, la goleadora Íngid Guerra abrió la cuenta en favor de las verdes, pero a los 10′ lo igualó Obeid Mendoza. Paridad que se mantuvo hasta el cierre, pero el milagro ocurrió.

Cuando parecía que el clásico terminaba empatado, Daniela Castellanos encontró a Guerra, quien con un certero remate decretó su doblete y el triunfo azucarero por 1-2.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga Femenina