Libardo Polanco presenta en Cartagena su libro-objeto Lunático a-l-a-mar

La poesía, la ciencia, la mística, el Caribe y la música confluyen en Lunático a-l-a-mar. La vida en versos sin rima, la nueva obra del escritor colombiano Libardo Polanco Cruz, que será presentada en Cartagena de Indias el próximo jueves 3 de septiembre de 2026, a las 5:30 p. m., en el Claustro de la Merced.

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La presentación hace parte de la programación de Espacio Cultural Claustro de la Merced, con el respaldo de Editorial Santabárbara, y propone una velada académica y poética alrededor de una obra que busca ampliar las posibilidades de la poesía y la manera en que el lector se relaciona con ella.

Más que un poemario convencional, Lunático a-l-a-mar se plantea como un libro-objeto y una experiencia de lectura. Sus páginas invitan al lector a establecer una relación intuitiva con los poemas: dejar pasar las hojas bajo la yema del pulgar y detenerse cuando algo interior indique que ese es el momento. El poema encontrado puede convertirse así en una respuesta poética para un estado de amor, inquietud, desespero, nostalgia o serenidad.

Una poesía que conecta mundos

La obra está estructurada en catorce capítulos asimétricos y cuenta con una particular Carta de navegación, un glosario de palabras y conceptos creados por el autor para nombrar experiencias que difícilmente pueden expresarse con el lenguaje cotidiano.

Entre estos términos aparecen sentipensar, entendido como el encuentro entre razón y emoción; serestar, como una experiencia que vincula cuerpo, conciencia y estado del alma; aguasal, aguacristal, azuldolor, Soluno y LunaSol, entre otros neologismos que conforman el universo particular de la obra.

La Luna funciona como uno de los grandes hilos conductores del libro y acompaña un recorrido en el que dialogan la física cuántica, la escala de Planck, los eclipses, la memoria, la mística, el Caribe, el erotismo, el agua y la naturaleza.

La propuesta también establece conexiones con la música y con referentes de la cultura latinoamericana, entre ellos Gustavo Cerati, cuya sensibilidad artística hace parte del universo de inspiración que atraviesa el libro.

Libardo Polanco Cruz: ciencia y poesía en un mismo territorio

Libardo Polanco Cruz es docente, consultor en riesgos y poeta colombiano. Su trayectoria profesional, vinculada al análisis y a los modelos cuantitativos de riesgo, convive en esta obra con una búsqueda literaria marcada por la intuición, la sensibilidad, la música, la cultura caribe y la reflexión sobre la condición humana.

En Lunático a-l-a-mar, esa aparente distancia entre ciencia y poesía desaparece para dar paso a una escritura que propone pensar y sentir al mismo tiempo.

El resultado es una obra que reivindica la lectura pausada, la intuición y la experiencia personal frente a la velocidad de las pantallas y al consumo inmediato de contenidos.

El conversatorio en el que se presentará Lunático a-l-a-mar será conducido por la escritora Martha Amor, quien acompañará a Libardo Polanco Cruz en un diálogo alrededor del origen de la obra, las búsquedas literarias que dieron forma al libro y los distintos universos —poéticos, científicos, musicales y culturales— que confluyen en sus páginas.

Más que una presentación formal, el encuentro propone una mirada a la poesía como experiencia y como territorio de exploración. Martha Amor y Libardo Polanco Cruz abordarán las posibilidades del lenguaje, la creación de un universo propio de palabras y la manera en que Lunático a-l-a-mar establece puentes entre la poesía, la ciencia, la música, el erotismo, la mística y la sensibilidad caribeña. Será también una oportunidad para acercarse a la particular propuesta de este libro-objeto y a la relación íntima que busca establecer con cada lector.

El diálogo entre ambos escritores será, además, una oportunidad para que el público conozca de primera mano las motivaciones que dieron origen al libro-objeto, la construcción de su particular lenguaje y la manera en que el autor propone acercarse a sus poemas.

La jornada incluirá también un recital lírico, una conversación sobre el libro y firma de ejemplares, en el escenario histórico del Claustro de la Merced.

Una invitación a leer de otra manera

Lunático a-l-a-mar parte de una idea sencilla pero provocadora: la poesía no siempre tiene que ser explicada; también puede ser encontrada, experimentada y sentida.

La obra propone que cada lector establezca su propia relación con los versos y descubra en ellos significados diferentes según el momento vital que atraviesa.

El libro se convierte así en una suerte de territorio abierto, donde cada lectura puede revelar una experiencia distinta.

En palabras de Libardo Polanco Cruz: “La poesía es la única verdad. Este libro es una invitación a desnudarse de velos, a desobedecer la inmediatez y a recordar que la vida es vida solo si se siente profundamente”.

Datos de la presentación:

Obra: Lunático a-l-a-mar. La vida en versos sin rima

Autor: Libardo Polanco Cruz

Conversatorio: Libardo Polanco Cruz y la escritora Martha Amor

Ciudad: Cartagena de Indias

Lugar: Claustro de la Merced

Fecha: Jueves 3 de septiembre de 2026

Hora: 5:30 p. m.

Actividad: Presentación del libro, conversatorio, recital lírico y firma de libros

Entrada: Libre

Aforo: Limitado

Organiza: Editorial Santabárbara / Espacio Cultural Claustro de la Merced