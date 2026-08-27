Hurtos bajan 23% en Bolívar: menos casos contra personas, viviendas, comercios y motocicletas

Los golpes al patrimonio de los ciudadanos muestran una tendencia favorable en Bolívar. De acuerdo con el balance estadístico del Departamento de Policía Bolívar, el hurto en sus diferentes modalidades registra una reducción consolidada del 23%, resultado de las acciones de prevención, investigación criminal, vigilancia y control desplegadas en los municipios de su jurisdicción.

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Uno de los comportamientos más destacados se presenta en el hurto a motocicletas, que pasó de 110 casos en 2025 a 73 en 2026. Son 37 hechos menos, equivalentes a una reducción del 34%, en medio de controles a motocicletas, verificación de antecedentes y operativos contra la comercialización de vehículos y autopartes de procedencia ilícita.

El hurto a comercio también mantiene una disminución importante. Los registros pasaron de 128 casos a 86, es decir, 42 hechos menos y una reducción del 33%. Las autoridades han reforzado el contacto con comerciantes y los patrullajes en sectores comerciales para anticiparse a este delito.

La tendencia se mantiene en el hurto a residencias, que cayó un 30%, al pasar de 86 casos en 2025 a 60 en 2026. Esto representa 26 hechos menos frente al mismo periodo comparado.

En cuanto al hurto a personas, las estadísticas señalan una disminución del 14%: los casos pasaron de 292 a 251, lo que significa que se registraron 41 hechos menos.

Otro dato relevante corresponde al hurto a entidades financieras, modalidad que presenta una reducción del 100%, al pasar de dos casos registrados en 2025 a cero hechos en 2026.

“Estos resultados representan menos ciudadanos afectados en su patrimonio y nos comprometen a seguir fortaleciendo el trabajo preventivo y operativo. La reducción del hurto es producto de la presencia policial, la investigación y, especialmente, de la información que oportunamente entrega la comunidad. Nuestro propósito es continuar cerrándole espacios a la delincuencia en todos los municipios de Bolívar”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El balance evidencia avances en varias de las modalidades de mayor impacto para la ciudadanía. La Policía Nacional aseguró que continuará fortaleciendo los controles en barrios, zonas comerciales, corredores viales y sectores priorizados para mantener la tendencia a la baja y seguir reduciendo el hurto en todas sus modalidades en Bolívar.